قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضرب كهرباء الإسماعيلية بخماسية ويصعد لوصافة الدوري

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

افتتح أحمد شريف التسجيل للزمالك في الدقيقة 38، قبل أن يضيف الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 42. 

ونجح كهرباء الإسماعيلية في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق علي سليمان في الدقيقة 45.


وفي الشوط الثاني، عزز أحمد شريف تقدم الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم سجل ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة 73، قبل أن يعود عدي الدباغ ويختتم مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 87.


وسجل كهرباء الإسماعيلية هدفه الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

ترتيب الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

بهذا الفوز، ارتقى الزمالك إلى المركز الثاني (الوصافة) في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراتين.


في المقابل، تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 11 نقطة في المركز العشرين، من 3 انتصارات وتعادلين و11 هزيمة.

 

دخل الزمالك اللقاء بضغط هجومي واضح منذ الدقائق الأولى، مع الاعتماد على تحركات ناصر منسي وآدم كايد، وكاد الأخير أن يفتتح التسجيل مبكرًا بعدما أهدر فرصة محققة.


واعتمد كهرباء الإسماعيلية على التنظيم الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وظهر الفريق بشكل أفضل نسبيًا في منتصف الشوط الأول، وكانت أبرز محاولاته تسديدة لإسلام عبد النعيم.


ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، نجح الزمالك في فرض سيطرته الهجومية، مسجلًا هدفين متتاليين، قبل أن يقلص الكهرباء الفارق بهدف قبل الاستراحة.


وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك تفوقه واستغلال الأخطاء الدفاعية للمنافس، ليحسم اللقاء بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

  • حراسة المرمى: محمد صبحي
  • خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – محمد إبراهيم
  • خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد
  • خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا

بدلاء الزمالك

مهدي سليمان، بارون أوشينج، أحمد مجدي، محمد شحاتة، يوسف وائل "فرنسي"، محمد حمد، عبد الله السعيد، أيمن أمير عبد العزيز، عدي الدباغ.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك

  • حراسة المرمى: فرج شوقي
  • خط الدفاع: كريم يحيى – إبراهيم عوض – سيف الخشاب – عصام الفيومي
  • خط الوسط: ماجد هاني – أحمد حمزاوي – حسن الشاذلي
  • خط الهجوم: محمد فاروق – علي سليمان – إسلام عبد النعيم
الزمالك كهرباء الإسماعيلية ترتيب الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

الشيخ عويضة عثمان

هل الفرح بشهر رمضان وتعليق الزينة بدعة؟.. أمين الفتوى يوضح

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

كيف تدعم مُحارب السرطان؟ الأزهر يقدم 6 نصائح تدخل السرور على قلب المرضى

هل المحاليل والحقن أثناء الصيام تُفطر؟

هل المحاليل والحقن أثناء الصيام تُفطر؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد