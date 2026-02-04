الزمالك يضرب كهرباء الإسماعيلية بخماسية ويصعد لوصافة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

افتتح أحمد شريف التسجيل للزمالك في الدقيقة 38، قبل أن يضيف الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 42.

ونجح كهرباء الإسماعيلية في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق علي سليمان في الدقيقة 45.



وفي الشوط الثاني، عزز أحمد شريف تقدم الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 52، ثم سجل ناصر منسي الهدف الرابع في الدقيقة 73، قبل أن يعود عدي الدباغ ويختتم مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 87.



وسجل كهرباء الإسماعيلية هدفه الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

ترتيب الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

بهذا الفوز، ارتقى الزمالك إلى المركز الثاني (الوصافة) في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراتين.



في المقابل، تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 11 نقطة في المركز العشرين، من 3 انتصارات وتعادلين و11 هزيمة.

دخل الزمالك اللقاء بضغط هجومي واضح منذ الدقائق الأولى، مع الاعتماد على تحركات ناصر منسي وآدم كايد، وكاد الأخير أن يفتتح التسجيل مبكرًا بعدما أهدر فرصة محققة.



واعتمد كهرباء الإسماعيلية على التنظيم الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وظهر الفريق بشكل أفضل نسبيًا في منتصف الشوط الأول، وكانت أبرز محاولاته تسديدة لإسلام عبد النعيم.



ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، نجح الزمالك في فرض سيطرته الهجومية، مسجلًا هدفين متتاليين، قبل أن يقلص الكهرباء الفارق بهدف قبل الاستراحة.



وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك تفوقه واستغلال الأخطاء الدفاعية للمنافس، ليحسم اللقاء بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: محمد صبحي

محمد صبحي خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – محمد إبراهيم

أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – محمد إبراهيم خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد

محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا

بدلاء الزمالك

مهدي سليمان، بارون أوشينج، أحمد مجدي، محمد شحاتة، يوسف وائل "فرنسي"، محمد حمد، عبد الله السعيد، أيمن أمير عبد العزيز، عدي الدباغ.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك