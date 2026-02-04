رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الصحافة هي ضمير الأمة، وأن للصحفيين دورًا محوريًا في توثيق الجهود والممارسات اليومية للمسؤولين.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، مخاطبًا المسؤولين: "في يوم من الأيام أنت هتبقى المسؤول السابق اللي هيحكي عنك صحفي، وأنت بتشتغل في وزارتك اللي بيقول للشارع مجهودك هو الصحفي".

وشدد على أن عدم تقدير عمل الصحفيين سيجعل المسؤول زائلًا قريبًا، بينما يبقى الصحفي حاضرًا وموثقًا للأحداث. وقال أبو بكر: “إن لم تقدر عمل الصحفي فأنا أبشرك أنه قريبًا جدًا أنت هتبقى 'سابق' وهيبقى أمامك صحفي قدير.”

ودعا أبو بكر إلى الوقوف إلى جانب الصحفيين المصريين احترامًا وتقديرًا، ومنحهم حقوقهم كاملة، مشيرًا إلى أن السلطة الحالية زائلة، بينما يبقى الصحفي حاضرًا. وأوضح قائلاً: "كيف أتوسل إلى حكومة أن تعطيني حقي؟ كيف أذهب إلى برلمان كي يشرع لي حقي؟ ده حقي".

وواصل، أن حقوق الصحفيين لا تزال مغتصبة، وللأسف على مرأى ومسمع الجميع، متسائلًا: "هل هناك من يستمع؟" وختم حديثه برسالة للمجتمع كله، قائلاً: "عل وعسى أن نكون قد أضفنا إضافة أو قلنا كلمة تقع على ضمير هؤلاء الذين بيده الأمور."