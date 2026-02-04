ياسمين الخطيب بفستان سواريه يقترب سعره من 400 ألف جنيه ببوستر برنامجها ورا الشمس

أثارت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مرتدية فستان سواريه على البوستر الرسمي لبرنامجها الجديد ورا الشمس، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وجاءت إطلالة ياسمين الخطيب لافتة للأنظار، حيث اختارت فستانًا فخمًا عكس طابعًا أنيقًا وغير تقليدي لبوسترات البرامج الحوارية، ما فتح باب النقاش بين المتابعين حول إطلالتها الجريئة والمختلفة.

وزاد الجدل بعد تداول معلومات تفيد بأن سعر الفستان يقترب من 400 ألف جنيه مصري.

ويُعد برنامج ورا الشمس أحدث تجارب ياسمين الخطيب الإعلامية، ومن المنتظر أن يناقش عددًا من القضايا والملفات الشائكة، ويُعرض ضمن خريطة برامج رمضان المقبلة.