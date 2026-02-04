قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

متهم
متهم
إيهاب عمر

في شوارع "الجزيرة القبلية" الضيقة بمركز البداري بمحافظة أسيوط، كانت ترسم البراءة على وجوه الشقيقين " محمد و أحمد " والذان لم يتجاوز أكبرهما الحادية عشرة من عمره يحملان في عيونهما شوقاً للأب المسافر خلف لقمة العيش خارج البلاد ، لم يتخيلا يوماً أن "سند العائلة" الذي يشاركهما الاسم والدم، سيكون هو الجلاد الذي يغتال طفولتهما.

بداية القصة التي سطرتها القضية رقم 13546 لسنة 2025 جنايات البداري بدات بابتسامة زائفة من ابن عمهما "عمرو"، الشاب الثلاثيني الذي يفترض به أن يكون حارساً لبيتهما في غياب والدهما ولكن تحول الحارس الى ذئب يلهس وينهش في عرض صغار عمه مستغلا صغر سنهما وبنبرة تقطر خسة، ألقى بشباكه بحيلة ماكره قائلا لهما "تعالوا نلعب مع القطة.. عندها قطط صغيرة في البيت المهجور اللي جنبنا".

كلمات بسيطة كانت كفيلة بتحريك فضول وبراءة الطفولة فيهما ولثقتهما في ابن عمهما لم يترددا الصغيرين فكيف يخشى الصغيران من "لحمهما ودمهما"؟ بخطوات واثقة ومطمئنة، تبعاه إلى حيث يسكن الصمت والخراب في المنزل المهجور للعب مع القطط واطعامهم ، ظناً منهما أن رحلة لعب على وشك البدء.

تقدم الذئب الى اعتاب المنزل المهجور وخلفه الصغيرين و سكت مواء القطة المزعومة، وحل محله رعب بعد ان تحول ابن العم في لحظة إلى وحش كاسر، مستغلاً وحدة المكان وغياب الرقيب، لينزع عنهما ثيابهما ويغتال براءتهما في جريمة هزت مدينة البداري.
خرج الصغيرين والخوف يملا اعينهما وترتجف اجسادهما النحيفة وعاد الى منزلهما وانتظرا في غرفتهما بمنزلهم حتى ان اتصل والدهما للاطمئنان عليهما فروى له ما حدث معهما من ابن عمهما اهتز كيان الاب على صغيرية وقرر قطع رحلة بحثة عن لقمة العيش في الغرب وعاد لانقاذ صغيرية وتقدم ببلاغا لمركز شرطة البداري متهما فيه نجل شقيقه بالتعدي على صغيرية.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد حازم معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، الى صحة الواقعة بقيام المتهم باستغلال قرابته وعلاقته بالطفلين كونه نجل عمهما مستغلا غياب والدهما للسفر خارج البلاد للعمل فقام المتهم باستدراجهما الى منزل مهجور بجوار مسكنهما حيث قام باختيار هذا المنزل بعناية ليكون منعزل عن الانظار وقام بايهام الصغيرين بوجود قطة واولادها في ذلك المنزل فدعاهما للذهاب معه للنظر واللعب معها وحال قيامهما بالذهاب معه مطمئنين لكونه نجل عمهما.وعقب دخولهم المنزل قام بنزع ملابسهما والتعدي عليهما وهتك عرضهما.


وبعد انتهاء التحقيقات واحالة المتهم للمحاكمة وبداخل قاعة محكمة جنايات أسيوط، وقف المتهم وجهاً لوجه أمام هيئة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أحمد سيد حسين و أحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي والتي نطقت بحكمها الذي أثلج صدور الصغيرين "السجن المؤبد".

أسيوط مركز البداري جنايات البداري المنزل المهجور جريمة هزت مدينة البداري مركز شرطة البداري

