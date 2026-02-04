مدير تعليم مطروح تبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

اجتمعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بإدارة مطروح التعليمية بالقاعة الكبري في مكتبة مصر العامة بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية وبتواجد موجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية ومديري الاقسام بإدارة مطروح.

وقدمت وكيل الوزارة التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ثم أوضحت أن اجتماعها اليوم ميثاق شرف للعمل خلال المرحلة المقبلة وأنه يأتي لتحقيق انطلاقة قوية للفصل الدراسي الثاني من خلال إتخاذ إيجابيات الفصل الدراسي الأول محطة إيجابية ودافعا قويا مؤثرا لمعالجة السلبيات التي تم رصدها بكافة مدارس المحافظة خلال المرحلة الماضية.

وأكدت أن اجتماع اليوم الأربعاء مع زملائها مديري المدارس يأتي بعد مرور أقل من أربع وعشرين ساعة علي اجتماع الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية وذلك لتنفيذ كافة تكليفات السيد الوزير ببذل كافة الجهود الممكنة لتحسين مستوي القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال استمرار تطبيق البرنامج القومي لتنمية وصقل مهارات اللغة العربية ومواصلة تدشين المبادرات المتعلقة بذلك الشأن الحيوي خلال الفصل الدراسي الثاني.

وشددت علي ضرورة تطبيق لائحة الانضباط الدراسي بكافة بنودها بكل تصميم ومصداقية لضمان تحقيق منظومة تعليمية محترمة يسودها الانضباط والالتزام مع التأكيد علي التزام الطلاب بالحضور المنتظم ومتابعة تنفيذ آلية التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية بما يساهم في ترجمة درجات تلك التقييمات والاختبارات مع رصدها وفق مستوي كل طالب بدفاتر الدرجات لقياس المستوي الحقيقي والفعلي للطلاب لضمان معالجة الطلاب الضعاف لمستواهم في المواد الدراسية.

كذلك وجهت على استمرار أعمال تشجير الافنية وتجميل وتزيين المدارس في اطار حضاري منسق في سبيل ظهور المؤسسات التعليمية بشكل جميل يبهج نفوس الطلاب ويساهم بصورة ايجابية فى توفير بيئة تربوية متميزة ترسخ مفهوم النظافة كسلوك حضاري في نفوس الطلاب .

وأضافت نادية فتحى أنه مع انطلاق الترم الثاني الأحد المقبل يتوجب علي القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات والمدارس الالتزام بالجدية والاخلاص والعطاء فى العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان تقديم منتج تعليمي متميز .

وأشارت وكيل الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني سيتم منذ بدايته تنفيذ جولات متابعة ميدانية مفاجئة لكافة الإدارات التعليمية لرصد وتقييم منظومة العمل بالمدارس مع تفعيل خطط المتابعة للاطمئنان المستمر على حسن سير العمل وانضباطه مؤكدة على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع مجالس الأمناء وتفعيل أدوارهم في سبيل المساهمة فى حل المشاكل التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة وذلك وفق آليات العمل والقواعد والقرارات المنظمة مشيرة إلى ضرورة استثمار كافة الإمكانيات المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق فصل دراسي ثان زاخر بالجدية والانضباط

وأجرت مدير المديرية حوارا مع الحضور تناول اهم التحديات التي تواجه منظومة العمل وأكدت لهم أنها أم وأخت وزميلة لكافة العاملين بالقطاع التعليمي مشيرة أن والحزم والمحاسبية عنوانا بارزا للمرحلة المقبلة لضمان تحقيق نقلة نوعية للعملية التعليمية بالمحافظة

وفي ختام الإجتماع أعربت نادية فتحي عن احترمها لزملائها المعلمين حملة رسالة الانبياء والرسل وأنه لا تهاون مع قيمة المعلم ومكانة المؤسسات التعليمية مؤكدة أن قطار تحديث المنظومة التعليمية مستمر في الانطلاق بخطوات واثقة بالعمل بفريق عمل واحد ووفق إطار مهني منظم.