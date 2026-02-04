قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية.. ونرفض أي محاولات لفرض أمر واقع في غزة
القاهرة وأنقرة تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتستهدفان 15 مليار دولار تبادلا تجاريا
الرئيس السيسي: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الجدل حول أزمة إدارية.. فنربخشة يتعاقد مع نجم اتحاد جدة

كانتي
كانتي
مجدي سلامة

أكمل فنربخشة صفقة انتقال الفائز بكأس العالم، نجولو كانتي، بعد أن تأخر وصوله إلى النادي التركي بسبب مشاكل إدارية.

ولم يُكشف عن تفاصيل الصفقة بعد. وقدّم رئيس فنربخشة، سعد الدين ساران، شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، على دعمه الكبير الذي ساهم في إتمام هذه العملية بنجاح، وانضم كانتي قادمًا من نادي الاتحاد السعودي.

كانت الصفقة تبدو في طريقها للفشل يوم الثلاثاء عندما حمّل فنربخشة نادي الاتحاد مسؤولية انهيار الصفقة، وأوضح فنربخشة أن الصفقة لم تتم في البداية؛ بسبب أخطاء إدارية من جانب النادي السعودي.

ولكن الاتحاد نشر لاحقًا رسالة وداع على منصة "إكس"، معلنًا موافقته على "بيع الفترة المتبقية" من عقد كانتي.

عاد كانتي، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي انضم إلى الاتحاد عام 2023، مؤخرًا إلى المنتخب الفرنسي، وخاض مباراته رقم 65 مع "الديوك" في نوفمبر الماضي، في فوز ساحق بنتيجة 4-0 على أوكرانيا، وكان كانتي قد فاز بكأس العالم مع فرنسا عام 2018.

ويسعى فنربخشة للفوز بلقب الدوري التركي للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وخلال فترة الانتقالات، ضمّ الفريق أيضًا لاعبًا دوليًا فرنسيًا آخر، هو لاعب الوسط ماتيو جندوزي، الذي يأمل في استعادة مكانه في تشكيلة المنتخب قبل انطلاق كأس العالم.

فنربخشة كأس العالم كانتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

ترشيحاتنا

أرشيفية

الصين: شي جين بينغ يتصل بترامب بعد ساعات من محادثته مع بوتين

الاحتلال يواصل خروقاته.. شهداء و مصابون بقصف خيمة شرقي دير البلح

الاحتلال يواصل خروقاته.. شهداء ومصابون بقصف خيمة شرقي دير البلح

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم القضاء على قيادي بقوات النخبة التابعة لكتائب القسام

بالصور

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد