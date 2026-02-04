بعد الجدل حول أزمة إدارية.. فنربخشة يتعاقد مع نجم اتحاد جدة

أكمل فنربخشة صفقة انتقال الفائز بكأس العالم، نجولو كانتي، بعد أن تأخر وصوله إلى النادي التركي بسبب مشاكل إدارية.

ولم يُكشف عن تفاصيل الصفقة بعد. وقدّم رئيس فنربخشة، سعد الدين ساران، شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، على دعمه الكبير الذي ساهم في إتمام هذه العملية بنجاح، وانضم كانتي قادمًا من نادي الاتحاد السعودي.

كانت الصفقة تبدو في طريقها للفشل يوم الثلاثاء عندما حمّل فنربخشة نادي الاتحاد مسؤولية انهيار الصفقة، وأوضح فنربخشة أن الصفقة لم تتم في البداية؛ بسبب أخطاء إدارية من جانب النادي السعودي.

ولكن الاتحاد نشر لاحقًا رسالة وداع على منصة "إكس"، معلنًا موافقته على "بيع الفترة المتبقية" من عقد كانتي.

عاد كانتي، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي انضم إلى الاتحاد عام 2023، مؤخرًا إلى المنتخب الفرنسي، وخاض مباراته رقم 65 مع "الديوك" في نوفمبر الماضي، في فوز ساحق بنتيجة 4-0 على أوكرانيا، وكان كانتي قد فاز بكأس العالم مع فرنسا عام 2018.

ويسعى فنربخشة للفوز بلقب الدوري التركي للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وخلال فترة الانتقالات، ضمّ الفريق أيضًا لاعبًا دوليًا فرنسيًا آخر، هو لاعب الوسط ماتيو جندوزي، الذي يأمل في استعادة مكانه في تشكيلة المنتخب قبل انطلاق كأس العالم.