خدمات

الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة

رشا عوني

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 4 فبراير2026، ارتفاعاً جديداً بعد موجة من الانخفاض والاستقرار خلال الأسابيع الماضية، فمع اقتراب شهر رمضان2026 واستعداد الجميع لـ تخزين الفراخ والبانيه، بدأت أسعار الدواجن في الارتفاع ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 100 جنيه في الأسواق اليوم . 

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم 4 فبراير في بورصة الدواجن والأسواق بعد الارتفاع الأخير.. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، نحو 91 جنيهًا فى المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك إلى 101جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، نحو 108 جنيهات فى المزرعة وبورصة الدواجن، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو فى المحال التجارية 118 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي

فيما سجلت أسعار الفراخ البلدى 110 جنيهات فى بورصة الدواجن والمزرعة، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدى فى الأسواق 120 جنيها.

سعر البانيه اليوم بعد الزيادة

سجل سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق من «200- 210 جنيهات للكيلو»، وهو الأكثر شراءً وطلباً في الأسواق . 

سعر الوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 105 و115 جنيهاً.


سعر الكبد والقوانص

وصل سعر كيلو الكبد والقوانص 145 جنيها بالأسواق

سعر كيلو الديك الرومي

أما سعر كيلو الديك الرومى فيسجل 190 جنيها، ووزن الديك يتراوح بين 7 و12 كيلوجراما، ويبلغ سعر «الديك» وزن 7 كيلو 1330 جنيها، بينما يصل سعر الديك الرومى وزن 10 كيلو 1900 جنيه، وسجل سعر كيلو «الرومى الخالى من العظم» 400 جنيه.

أسعار البيض في المزارع 


سجلت أسعار البيض الأبيض، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، نحو 120 جنيها للكرتونة، بينما سجل البيض الأحمر 125 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض البلدى 130 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 13و14 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

اسعار الفراخ اليوم ارتفاع اسعار الفراخ سعر كيلو البانيه اليوم اسعار الدواجن اليوم اسعار البيض اليوم

