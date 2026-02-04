«قدّر الله وما شاء فعل».. علي قدورة يُعلن إلغاء برنامجه الرمضاني

كشف مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة عن إلغاء تصوير برنامجه، الذي كان من المقرّر عرضه خلال شهر رمضان 2026، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالعمل.



وشارك قدورة منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، كتب فيه: قدّر الله وما شاء فعل، تم إلغاء تصوير برنامجي الرمضاني بعد تجهيز كل المواضيع واللوكيشن، والأسباب خاصة بالصنّاع".



واختتم: "وأسأل الله العظيم العوض والأجر على ما كانت نيتنا من توعية للشباب والناس، والحمد لله رب العالمين".

وكان مؤدي المهرجانات علي قدورة قد أعلن اعتزاله الغناء في أكتوبر 2023، كما قام بحذف جميع أغانيه من مختلف المنصات الرقمية.