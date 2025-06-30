بعد اعتزاله.. علي قدورة يعود للغناء بمفاجأة.. تفاصيل

نشر الفنان على قدورة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن عن عودته الى الغناء على الرغم من إعلانه الاعتزال ولكن هذه المرة من خلال غناء الانشاد الدينى.

وعلق على قدورة على الفيديو المنشور والذى وضع عليه أنشودة دينية بعنوان “الله يعلم” قائلا : “مشروع وتجربة جديدة بنحضرها وإن شاء الله بالتوفيق”.

على قدورة يتصدر التريند بعد اعتزال الغناء

وقد تصدّر مطرب المهرجانات علي قدورة تريند السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاته خلال لقائه ببرنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل ، حيث أكد قدورة أنه لم يفكر فى العودة للغناء مرة أخرى وأنه شعر بالراحة أكثر بعد التقرب إلى ربنا والالتزام بالصلاة والعبادة.

وفى هذا التقرير نستعرض لكم أبرز تصريحات علي قدورة.

علي قدورة وكواليس قرار الاعتزال بشكل نهائي

وتحدث علي قدورة عن كواليس قرار الاعتزال، الذى اتخذه مرة واحدة مشيرا ان الغناء كان ذنب ولابد كان يتخلص منه ، معلقا: مرة واحده اخدت قرار الإعتزال وقولت ليه أخلي كل واحد يشيل ذنبي بسبب الأغاني دي، أنا في البداية كان نفسي ابقى نجم وبعدها اكتفيت وعمري ما هرجع للغناء تاني رغم أن في ناس كتير قالت لي أرجع للموضوع ده".

علي قدورة: بواظب على الصلاة ومكنتش بقدر أعمل دا قبل الاعتزال

وأكد علي قدورة، أنه لا يترك أي فرض من الصلاة لأنه لم يكن يستطع الصلاة قبل أن يعتزل الغناء، واصبح الآن يواظب على صلاته في وقتها المحدد، معلقا:"أنا مش عاوز أكل حرام.. إزاي أصلي وفي نفس الوقت أغني كده الموضوع فيه حرمانية كبيرة والصلاة بتنفع يوم الآخرة".

علي قدورة يكشف عن عمله الجديد بعد اعتزال الفن

وكشف علي قدورة عن اتجاهه لتجارة الملابس حاليا وأنه يمتلك محل للملابس ، مؤكدًا أنه يستخدم تطبيقًا للتيك توك للترويج معلقا: أنا بستخدم دلوقتي "تيك توك"، في الترويج لشغل في مجال الملابس، ولما كنت بقعد على التيك توك بشعر بقلة قيمة وشحاتة، وفي ناس محترمة كتير علشان معممش، وفي قلة أدب كتير للأسف، وياريت يتقفل، لأنه بقى شغلة أي حد وفي ناس ليل نهار فاتحة عشان الهدايا".