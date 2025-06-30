لقاء سويدان عن ثورة 30 يونيو: أنقذت مصر من النفق المظلم

قالت الفنانة لقاء سويدان، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" في ذكرى ثورة 30 يونيو، إن “هذه الثورة أنقذت مصر من النفق المظلم. ”

وأضافت لقاء سويدان: ثورة 30 يونيو برهنت أيضا على أن لدى هذا البلد جيش قوي يحافظ على شعبه ويحميه من أى عدوان ، و تحيا مصر.

يذكر أن تصدر اسم الفنانة لقاء سويدان مؤشرات البحث عبر موقع “جوجل”، وذلك بعد اللقاء الذي أجرته مع موقع “صدى البلد”.

وعبرت الفنانة لقاء سويدان ، عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه خلال حفل توزيع جوائز international fashion awards.

وكشفت الفنانة لقاء سويدان، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري " الحمد لله مبسوطة ، انا مرتبطة براجل محترم.

وأضافت لقاء سويدان: "مش هعمل فرح علشان بتكسف ، مش بعرف اعمل أفراح غير في الأفلام والمسلسلات في التمثيل بس.

وتابعت لقاء سويدان: " الأمومة أهم شيء بالنسبة لي وبنتي صاحبتي جدا و احلي حد في حياتي".

و اختتمت لقاء " بجسد شخصية وداد زوجه الفنان رياض الخولي في مسلسل حرب الجبالي و التي تكن لعائلة أحمد رزق كراهية شديدة أيضاً بينها و سوسن بدر عداوة كبيرة ، وهي الشخصية عقربة و شريرة ومبسوطة اني بجسد شخصيات بعيدة عني و عن شخصيتي الحقيقية.

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، عزة لبيب ، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.