بعد الهجوم عليها.. قرار حاسم من محامي شيرين عبدالوهاب

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى هجوم شرس فى الأيام القليلة الماضية بعد حفلها الأخير فى مهرجان موازين المغربي وهو الأمر الذى دفع محاميها المستشار ياسر قنطوش، لاصدار بيان صحفي يكشف فيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التجاوزات فى حقها.

وقال قنطوش في بيانه، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة معروف من ورائها، لتدمير أي نجاح تقوم به.

وتابع ياسر قنطوش: الفنانة شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها، ونحن لسنا ضد حرية الرأي ولكن يكون بناء ليس به أي إساءة، وهناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة بها إساءة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.

تامر حسين يدافع عن شيرين

من ناحية أخرى نشر الشاعر تامر حسين، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إكس ، يدافع فيها عن الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الهجوم الذى تعرضت له.

وقال تامر حسين : تفتكروا شيرين عبد الوهاب ما تتمناش تظهر بأجمل وأكمل شكل شكلًا ومضمونا؟، واضح إن صوتها كان مُرهق أو مُجهد ، ورغم ذلك بِترجع وبتحاوِل وبتعافِر ومهتمة وواحشها تِقابل الجمهور وترجع لمكانها ومتعتها ورونقها على المسرح ومن حق الجمهور يسمعها بأفضل شكل يشجيه ويرضيه.

وأضاف تامر حسين : “ بلاش انتقادات قاسية وتطاول غير مُبرر دي بني أدمة وبِتحس واللي بيتقال من بعض الناس ده يسد نِفس أي مطرب عن الغُنا تاني ياريت ما ننساش إنها صوت عظيم وياما أمتعتنا ونراعي مشاعر الناس، يا جماعة شيرين صدقوني مرِت بظروف في مُنتهى الصعوبة تِهد وتنهي حياة بني أدمين فا شوية إنسانية ورحمة لوجه الله فقط، الكلمة الطيبة صدقة ما بقولكش نافق بس خليك إنسان”.