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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هند صبري: 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث

هند صبري
هند صبري
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة هند صبري تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الأستورى تعلق على حلول ذكرى ثورة 30 يونيو. 

وقالت هند صبري : “30 يونيو كان محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، عبر فيها الشعب عن رؤيته المسار الوطن ومستقبله، ذكرى تدعونا للتأمل في قيمة الوعي، ودور كل فرد في بناء مجتمع مستقر ومتوازن.. كل عام ومصر حرة، قوية، وآمنة”. 

هند صبري تستعد لتصوير مسلسل عسل أحمر 

من ناحية أخرى تستعد هند صبري لتصوير مسلسلها الجديد "عسل أحمر"، والذي تُجسد فيه دور البطولة.

العمل مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

هند صبري تظهر في العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني.

وتعود من خلاله هند إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

ويُعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.

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