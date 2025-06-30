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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة أزمة ليلى حمدي المادية وعلاقتها بـ علاء ولي الدين

الفنانة الراحلة ليلى حمدي
الفنانة الراحلة ليلى حمدي
أحمد إبراهيم

يوافق اليوم الإثنين 7 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ليلى حمدي، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1929، ورحلت في 30 يونيو عام 1973، عن عمر يناهز الـ 44 عامًا.

واشتهرت الفنانة ليلى حمدي، بلقب (رفيعة هانم)، وذلك بعدما اتخذها الرسام رخا، لتكون موديل لهذه الشخصية الكاريكاتوريةحياة 

حياة ليلى حمدي 

تلقت ليلى حمدي، دراستها بمدرسة المعلمات بسوهاج، وتزوجت من تاجر اسمه (عواد الزياتي)، وكان عمدة القلج بمحافظة القليوبية، ورزقت منه بابنها الوحيد (عماد).

تزوجت عام 1958 من الفنان الراحل سمير ولي الدين (والد الفنان الراحل علاء ولي الدين)، لكنها لم تُرزق منه بأبناء.

مشوار ليلى حمدي الفني

احترفت ليلى حمدي الفن بعد طلاقها من زوجها الأول، وكان أول أعمالها فيلم "بين قلبين" عام 1953.

قدمت ليلى حمدي 55 عملًا فنيًا في 20 عامًا، من أشهرها: (سكر هانم، لوكاندة المفاجآت، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس في جنينة الحيوانات)، وغيرها.

وزن ليلى حمدي 

بعد فترة من عمل ليلى حمدي، في السينما ازداد وزنها، فبدأت تبتعد عن الفن بشكل ملحوظ، فلم تظهر إلا في أدوار هامشية، منها فيلم "صغيرة على الحب"، لتترك الفن وتتجه إلى قراءة الفنجان، بحسب مجلة "الإذاعة" عام 1960.

ليلى حمدي وأزماتفي حياتها

بعد تركها الفن مرت ليلى حمدي، بأزمات وضائقة مالية، حيث نشرت جريدة الأخبار قصة عجزها عن دفع إيجار منزلها، وسداد حساب البقال، بعد أن ظلت عاما كاملا بعيدة عن العمل السينمائي، وعندما علم المخرج الكبير السيد بدير بقصتها أرسل لطلبها، وقابلته بالفعل، وخصص لها دورا في فيلم "فتافيت السكر".

ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ليلى حمدي ميلاد الفنانة الراحلة ليلى حمدي الفنانة الراحلة ليلى حمدي الراحلة ليلى حمدي ليلى حمدي

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