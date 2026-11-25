في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم المعلمين وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتحت رعاية الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، عقدت اللجنة اللامركزية لحل مشكلات المعلمين بالمديرية، التابعة لإدارة التواصل ودعم المعلم، اجتماعها، برئاسة محمد صلاح، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف.

جاء ذلك بحضور أحمد عزت، مدير عام الشئون التنفيذية، وسيد عزوز، مدير إدارة التواصل ودعم المعلم، ورمضان رجب، مدير إدارة الشئون القانونية، وعماد الدين أبو زيد، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وهاني جميل، مدير تنسيق الخدمات، ومنال محمد، مدير تنسيق المرحلة الابتدائية، والدكتورة نهلة مسعود، من إدارة التواصل ودعم المعلم.

وتناول الاجتماع بحث الشكاوى والمشكلات الواردة من وزارة التربية والتعليم والمعلمين، ومناقشة كل حالة على حدة، ودراسة الإجراءات اللازمة للتعامل معها، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وأكد وكيل المديرية خلال الاجتماع أهمية تفعيل دور اللجنة في التواصل المباشر مع المعلمين، والاستماع إلى مطالبهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، بما يسهم في تحقيق الرضا الوظيفي للمعلم، وتوفير المناخ الملائم لأداء رسالته التعليمية.