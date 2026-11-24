افتتح اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والأستاذ الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أعمال تطوير وتوسعة قسم العظام بالمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار خطة الجامعة المستمرة لتحديث البنية التحتية الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة عبد الحي رئيس النقابة العامة لأطباء مصر، والدكتور هاني حامد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور علي طبل مدير مستشفى بني سويف التخصصي، والدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة هبة عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتورة هبة حسن مدير مستشفى الصدر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى.

وأثنى محافظ بني سويف على الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة بني سويف في تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بمستوى خدماتها، مؤكدًا أن أعمال التطوير لا تقتصر على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين فحسب، وإنما تمثل دعمًا للعملية التعليمية والتدريبية لطلاب كلية الطب والأطقم الطبية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة.

وأكد أن المحافظة والجامعة تعملان بتكامل وتنسيق مستمر من أجل النهوض بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء بني سويف.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق علي عن سعادته بزيارة محافظ بني سويف وحرصه على التواجد والمشاركة في افتتاح أعمال التطوير، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس مساندة المحافظة لجهود الجامعة في تطوير القطاع الصحي، وأن الجامعة والمحافظة تعملان في تكامل من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن تطوير قسم العظام يأتي ضمن خطة الجامعة لدعم المنظومة الصحية داخل المستشفيات الجامعية وتوفير بيئة علاجية وتعليمية متطورة تواكب أحدث المعايير الطبية.

وأوضح رئيس الجامعة أن أعمال التطوير شملت التوسعة ورفع كفاءة البنية التحتية بالقسم، وإضافة 40 سريرًا، إلى جانب تحديث غرف المرضى والتجهيزات الطبية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى.

من جانبه، أشار الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن مشروع تطوير وتوسعة قسم العظام استهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير تجهيزات حديثة تساعد الفرق الطبية على أداء مهامها بكفاءة أكبر، بما ينعكس على مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

في السياق نفسه، أوضح الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن أعمال التطوير والتجديد شملت توسعة القسم ورفع كفاءة بنيته التحتية وتحديث المرافق والخدمات المساندة، بما يسهم في تحسين مسارات العمل داخل القسم، وزيادة قدرته على استقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.