كشفت منة الله حسن نافع، الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة شويكار، عن طلب غريب للفنان الراحل فؤاد المهندس قبل وفاته بيومين، مشيرة إلى أن والدتها حرصت على تلبية طلبه رغم انفصالهما، في موقف يعكس استمرار المحبة والعلاقة الإنسانية التي جمعت بينهما حتى أيامه الأخيرة.

وجاء ذلك خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة.

وتحدثت منة الله عن الساعات الأخيرة في حياة فؤاد المهندس، كاشفة عن طلبه تناول الحمام المحشي قبل وفاته، موضحة أنه كان يقيم بأحد الفنادق وبدأ يشعر بالتعب، ولم تكن تعلم بتفاصيل حالته سوى والدتها شويكار، التي كان يناديها باسم «شوشو».

وكشفت ابنة شويكار ، جانبًا من شخصية والدتها بعيدًا عن الأضواء، مؤكدة أنها كانت تتعامل بعفوية شديدة دون تصنع، وتتمتع بالحنان والطيبة، وكانت تحرص دائما على الاهتمام بها وبصحتها.