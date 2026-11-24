حصل «صدى البلد » على قائمة بأسماء المصابين في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء بين أتوبيسين لنقل العمال، بالقرب من مدخل مدينة الضبعة، عند الكيلو 106 بالطريق المؤدي إلى مرسى مطروح، وأسفر عن إصابة 22 شخصًا.

اسماء المصابين

وجاءت بيانات المصابين وفقًا للكشف الطبي على النحو التالي:

1. محمود. م. إ، 19 عامًا، من محافظة كفر الشيخ، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

2. محمد. ف. ح، 25 عامًا، من محافظة قنا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3. وليد. م. ع، 45 عامًا، من محافظة البحيرة، اشتباه كسر بالكتف الأيمن.

4. محمود. خ. ع، 25 عامًا، سائق، من الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

5. خالد. م. م، 50 عامًا، من البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

6. عبد الموجود. ع. أ، 33 عامًا، من قنا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

7. محمد. ب. ا، 29 عامًا، من البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

8. محمد. ع. أ، 31 عامًا، من كفر الشيخ، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

9. رمضان. م. ر، 29 عامًا، من المنصورة، اشتباه كسر بالفقرات.

10. سعد. ب. م، 47 عامًا، من المنوفية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

11. عمار. إ. م، 21 عامًا، من البحيرة، كدمة شديدة بالصدر.

12. إبراهيم. ح. م، 45 عامًا، من البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

13. صفوت. م. ع، 54 عامًا، من البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

14. السيد. ع. ه، 29 عامًا، من كفر الشيخ، اشتباه كسر بالساق اليسرى.

15. محمد. ع. ع، 30 عامًا، من البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

16. عبيد. ع. م، 48 عامًا، من البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

17. أيمن. أ. ف، 42 عامًا، من المنوفية، اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

18. محمد. ع. أ، 25 عامًا، من البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

19. محمود. ج. م، 43 عامًا، من البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

20. محمد. ج. م، 33 عامًا، من البحيرة، اشتباه كسر بالفقرات.

21. مصطفى. ع. ع، 26 عامًا، من قنا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

22. صلاح. أ. ع، 22 عامًا، من البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتشير البيانات إلى تنوع الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة، وحالات اشتباه كسور بالفقرات والكتف والساق، بالإضافة إلى اشتباه خلع بالكتف وكدمة شديدة بالصدر.

وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الضبعة المركزي عقب وقوع الحادث، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، ومتابعة حالتهم الصحية.