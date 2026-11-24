نجحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة المهندس عصام النجار، في الحصول على موافقة المنظمة الأفريقية للتقييس «الآرسو» (ARSO) على إدراج وحدة إصدار شهادات المطابقة (CU-GOEIC) ضمن منظومتها للمشاركة في إجراءات منح علامة الجودة الأفريقية للمنتجات، بما يدعم فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمواصلة تطوير منظومة الجودة والارتقاء بخدمات تقييم المطابقة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

تطوير منظومة الجودة

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن تأهيل الجهات الوطنية للمشاركة في المنظومات الإقليمية والدولية يعزز الثقة في المنتجات المصرية ويدعم قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير أن تعزيز التعاون مع المنظمات الأفريقية المعنية بالتقييس والجودة يسهم في تيسير حركة التجارة البينية، ويدعم استفادة الصادرات المصرية من الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يعزز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأفريقية.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن إدراج وحدة إصدار شهادات المطابقة ضمن منظومة «الآرسو» يعكس تطور القدرات الفنية والتنظيمية للهيئة، وكفاءة منظومة تقييم المطابقة، والتزامها بتطبيق المعايير والمواصفات الدولية.

وأوضح النجار أن وحدة إصدار شهادات المطابقة حصلت على دعم كامل ضمن برنامج البنية التحتية للجودة لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (ACP QIP)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» (UNIDO)، وذلك عقب منافسة شاركت فيها 32 جهة من 16 دولة، حيث اختيرت الهيئة ضمن جهتين على مستوى جهات تقييم المطابقة للحصول على الدعم الشامل، بما يستهدف تطوير قدراتها الفنية ومساعدتها على استيفاء متطلبات الاعتماد الدولي.

وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير خدمات الفحص والاختبار وإصدار شهادات المطابقة، وتعزيز التعاون مع المنظمات المعنية بالتقييس والجودة، بما يدعم جاهزية المنتجات المصرية لمتطلبات الأسواق الخارجية ويرفع قدرتها على المنافسة.

ويتيح إدراج الوحدة ضمن منظومة «الآرسو» المشاركة في إجراءات منح علامة الجودة الأفريقية للمنتجات المستوفية لمتطلباتها، بما يدعم فرص نفاذها إلى الأسواق الأفريقية، ويتسق مع مستهدفات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الرامية إلى تعزيز التجارة البينية وتيسير انتقال السلع بين دول القارة.