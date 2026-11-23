عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد غرفة تجارة هوبي الصينية، بمشاركة ممثلي 20 شركة صينية تعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية، لبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، واستعراض الفرص المتاحة في السوق المصري، ومناقشة خطط الشركات الصينية للتوسع في استثماراتها بمصر، في ضوء تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وما تتمتع به مصر من مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير.

التواصل المباشر مع الشركات الصينية

وأكد الدكتور محمد فريد استعداد الوزارة للتواصل المباشر مع الشركات الصينية، واستعراض الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تشمل 16 قطاعًا، بما يساعد الشركات على تحديد المجالات الأكثر ملاءمة لخططها التوسعية.

واستعرض الوزير نظم وآليات الاستثمار في مصر، موضحًا أن الرخصة الذهبية تتيح للمشروعات المستوفية للشروط الحصول على موافقة واحدة من مجلس الوزراء لبدء تنفيذ المشروع ومزاولة النشاط، إلى جانب المزايا التي توفرها المناطق الاستثمارية والاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي تتيح أنظمة متنوعة تتناسب مع طبيعة المشروعات والأسواق المستهدفة.

وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية في 16 قطاعًا ذا أولوية، تشمل الصناعات النسيجية والملابس والسيارات ومكوناتها والصناعات الكيماوية والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب طرح فرص استثمارية متنوعة لإنشاء وتطوير المستشفيات بقطاع الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التوسع في استثمارات الخدمات، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في قطاعات التعليم والصحة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز تصدير الخدمات والاستفادة من الكفاءات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تنويع هيكل الصادرات المصرية.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة، الذي يتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال اختبار وتطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة في مجالات التجارة الخارجية، ويدعم تطوير منظومة التجارة والتصدير، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والصينية.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الصيني عن تقديره لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إتاحة الفرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر، موضحًا أن الوفد يضم شركات لديها استثمارات قائمة بالفعل في السوق المصري، وأخرى تتطلع إلى دخول السوق وإقامة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى اهتمام الشركات الصينية بالسوق المصري، لما يتمتع به من مقومات تشمل حجم السوق والموقع الجغرافي الاستراتيجي واتفاقيات التجارة، فضلًا عن الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة الصناعات البترولية والكيماوية والتحويلية والسيارات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة.