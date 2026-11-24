أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً ‘علاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23664 طن تشمل : 8300 طن يوريا و 10123 طن كلينكر و 5061 طن جبس و 180 طن سكر معبأ .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 78026 طن تشمل : 15665 طن حديد و 2617 طن مواسير و 8618 طن خردة و 24886 طن ذرة و 4800 طن فول و 12950 طن قمح و 2990 طن كسب دوار شمس و 5500 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1445 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1098 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2871 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 25295 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50281 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6660 حركة .