عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، اجتماعًا لمناقشة ملف العمالة غير المنتظمة، وبحث آليات حصرها وتسجيلها، وسبل توسيع مظلة الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية المقدمة لها.

وأكد رئيس اللجنة، في مستهل الاجتماع، أهمية ملف العمالة غير المنتظمة باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية، مشددًا على ضرورة وضع آليات فعالة لحصر هذه العمالة وتسجيل بياناتها رسميًا، بما يضمن دمجها في منظومة الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العاملين وسلامتهم.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعمالة غير المنتظمة، وتيسير إجراءات التسجيل، وإتاحة وسائل متعددة للوصول إلى العاملين بمختلف القطاعات، مع تفعيل المنصة الإلكترونية وتحديث البيانات بصورة مستمرة، وربط التسجيل بالحماية التأمينية والاجتماعية والرعاية الصحية للعمال وأسرهم.

وتناولت المناقشات أسباب عزوف بعض العمال عن الاشتراك في منظومة التأمينات، وفي مقدمتها ارتفاع قيمة الاشتراكات وضعف الوعي التأميني، والخشية من تأثر بعض المزايا الاجتماعية، إلى جانب بحث آليات لتخفيف الأعباء المالية عن العمال وتشجيعهم على التسجيل.

واستعرض ممثلو الجهات المعنية جهود حصر العمالة غير المنتظمة وتوسيع التغطية التأمينية، والمقترحات الخاصة بتطوير منظومة الحماية، مؤكدين أهمية التنسيق بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية، والبدء في تنفيذ خطة قطاعية تستهدف عمال التشييد والبناء، يليهم عمال توصيل الطلبات والعمالة الزراعية، وفقًا لطبيعة كل قطاع واحتياجاته.

كما أكد المشاركون أهمية مشاركة النقابات العمالية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني في جهود الحصر والتوعية وتيسير التسجيل، وتعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتفعيل الفحوصات الطبية الدورية، خاصة في المهن والأنشطة عالية الخطورة.

5 توصيات لحصر العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتكثيف التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل والجهات المعنية لحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها وتوسيع مظلة الحماية التأمينية والاجتماعية المقدمة لها.

كما أوصت بوضع خطة تنفيذية عاجلة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، تبدأ بقطاع التشييد والبناء، بالتعاون مع الشركات والاتحاد المختص، مع تفعيل المنصة الإلكترونية وتيسير إجراءات الاشتراك التأميني.

وشملت التوصيات تكليف الوحدات المحلية بحصر الباعة الجائلين والعمالة غير المنتظمة وإعداد قواعد بيانات دقيقة بشأنهم، تمهيدًا لدمجهم في منظومة الحماية التأمينية والاجتماعية، إلى جانب إعداد خطة إعلامية للتوعية بأهمية التأمين والمزايا المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتشجيعها على التسجيل.

وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في حصر العمالة غير المنتظمة وتوفير بياناتها بالتنسيق مع الشركات والجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على ضرورة موافاة المجلس بما تم تنفيذه من توصيات ونتائج الحصر والتسجيل، خلال اجتماعها المقبل في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2026، لمتابعة معدلات الإنجاز.