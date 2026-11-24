كشف الدكتور محمد أبو المجد، مدير عام الإدارة العامة للفعاليات والهوية البصرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، عن كواليس الاستعداد لإطلاق الملتقى السنوي السابع للهيئة، والذي يستهدف دعم مستقبل القطاع الصحي في مصر وتعزيز جهود الجودة والاستدامة.

وقال أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رنا صالح ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الملتقى يتضمن جوانب طبية وعلمية متعددة، بمشاركة خبراء دوليين، موضحاً أن فعاليات اليوم الأول، المقرر عقده الأربعاء المقبل، ستشهد مناقشة عدد من المجالات الطبية المختلفة.

وأضاف أن اليوم الثاني، المقرر عقده الخميس المقبل، سيشهد حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمتابعة تطورات القطاع الصحي ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الملتقى يمثل فرصة لتبادل الخبرات مع المتخصصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع واستمرار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت أبو المجد إلى أن أكثر من 13 مليون مواطن يحصلون على خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمات واستدامتها.



