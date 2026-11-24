شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي مع تراجع طفيف في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، بعد أن تراجع في 9 بنوك بختام تعاملات أمس، بقيمة تراوحت بين قرشين و10 قروش، ومازال يتجاوز مستوى الـ 54 جنيها في جميع البنوك.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع، بينما سجل في بنك مصر 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

وفي البنك المركزي المصري، سجل الدولار نحو 54.30 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث رسمي.

سعر الدولار اليوم في البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 54.40 جنيه للشراء، و54.50 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر بيع بين البنوك.

البنك المركزي المصري: 54.30 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع، وهو أقل سعر بيع بين البنوك.

المصرف المتحد: 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.

اتش اس بي سيHSBC 54.341 جنيه للشراء، و54.444 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 54.14 جنيه للشراء، و54.24 جنيه للبيع.

بنك البركة: 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.27 جنيه للشراء، و54.37 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع. 9897

البنك التجاري الدولي CIB: 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 54.00 جنيه للشراء، و54.10 جنيه للبيع.