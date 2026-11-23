أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وصوله اليوم الإثنين إلى العاصمة الكوبية هافانا، في زيارة تستهدف بحث الأوضاع الصحية في البلاد واستكشاف سبل تعزيز دعم المنظمة للقطاع الصحي.

وقال جيبريسوس، في منشور عبر حسابه على منصة " إكس "، إنه يزور كوبا لمناقشة الوضع الصحي، الذي يواجه تحديات جراء العقوبات ونقص الوقود والكهرباء.

وأضاف أنه بحث سبل تعزيز الدعم الذي يمكن أن تقدمه منظمة الصحة العالمية لكوبا، مشيرًا إلى لقائه وزير الصحة الكوبي خوسيه أنخيل بورتال ميراندا، الذي رحب به لدى وصوله.