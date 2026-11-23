قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، اليوم الاثنين، إن المشهد السياسي في أوروبا قد يشهد تغيرات كبيرة خلال عام 2027، وهو ما يتعين أخذه في الاعتبار عند دراسة الخيارات المستقبلية للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيرنهام، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس العموم بشأن الاتفاق البريطاني الأوروبي، أن التعامل مع مستقبل العلاقات بين الجانبين يتطلب نهجًا عمليًا يراعي التطورات السياسية المحتملة في القارة الأوروبية.

وأشار بيرنهام، حسبما أوردت صحيفة "جارديان" البريطانية، إلى أن أوروبا في عام 2026 تختلف عن أوروبا عام 2016، مضيفًا أن التطورات السياسية المرتقبة خلال العام المقبل قد تؤثر في النقاشات المتعلقة بإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أكد بيرنهام أن المملكة المتحدة لن تنضم إلى نظام المحفظة الرقمية للهوية التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك ردًا على تساؤلات النائب المحافظ ديفيد ديفيس بشأن احتمالات التزام بريطانيا بنظام الهوية الرقمية الأوروبي في إطار الاتفاق الجديد.

وعلى صعيد التعليم، شدد بيرنهام على أهمية حماية مصالح قطاع التعليم العالي والجامعات البريطانية، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل قوة دافعة للنمو في مختلف المناطق البريطانية خلال السنوات المقبلة.

وجاء ذلك ردًا على هيلين هايز، رئيسة لجنة التعليم بحزب العمال، التي طالبته بالتشاور مع قطاع الجامعات بشأن المقترحات المتعلقة بالرسوم الدراسية للطلاب.

وقال بيرنهام إن الحكومة ستواصل إطلاع البرلمان على مستجدات المفاوضات، مؤكدًا أهمية قطاع التعليم العالي في دعم النمو الاقتصادي، وأن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لحماية مصالحه.

وردًا على سؤال من النائب المحافظ برنارد جينكين، الذي سأله عما إذا كان يتفق على أنه لا يمكن لحكومة بريطانية إعادة البلاد إلى الاتحاد الأوروبي دون استفتاء، قال بيرنهام إن عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي دون إجراء استفتاء شعبي أمر "لا يمكن تصوره"، مؤكدًا ضرورة الرجوع إلى الناخبين قبل اتخاذ أي قرار بالانضمام مجددًا إلى التكتل الأوروبي.

وكان بيرنهام قد أشار في تصريحات سابقة إلى ضرورة إجراء استفتاء بشأن العودة إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن موقفه الأخير يمثل أوضح تأكيد حتى الآن على رفض انضمام بريطانيا مجددًا إلى التكتل دون الرجوع إلى المواطنين عبر استفتاء شعبي.

أ ش ح / ح م ز