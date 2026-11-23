حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من التداعيات الخطيرة لاستمرار الهجمات في البحر الأسود على الأمن الغذائي العالمي، مؤكدًا العمل مع برنامج الأغذية العالمي وشركاء دوليين لضمان وصول شحنات الحبوب بصورة آمنة إلى الدول المتعاقدة.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة ستافروس لامبرينيديس، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في أوكرانيا، إن الاتحاد وشركاءه الإقليميين سرّعوا جهود إنشاء مركز للأمن البحري في البحر الأسود برومانيا وبلغاريا، مع اقتراح تخصيص 50 مليون يورو لتعزيز أمن الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية.

وأكد لامبرينيديس أن هذه المبادرات، رغم أهميتها، لا يمكن أن تشكل بديلًا كاملًا عن طريق البحر الأسود لنقل الحبوب والمنتجات الغذائية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل عاجل يضمن استقرار حركة الصادرات ويحمي الأمن الغذائي العالمي.

وأكد لامبرينيديس أهمية وقف التصعيد في البحر الأسود وحماية خطوط الملاحة التجارية لضمان استمرار تدفق الغذاء إلى الأسواق العالمية.

مهر / ح م ز