تجددت أزمة متخللات الأحوزة العمرانية بالقرى، بعد تحرك لجنة الإسكان والمرافق بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، لبحث شكاوى المواطنين الذين تقع أراضيهم وسط كتل سكنية قائمة، لكنها لم تُدرج ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، رغم إدراج مبانٍ وأراضٍ مجاورة لها.

وأعلنت اللجنة اتجاهها إلى حصر الحالات والطلبات والتظلمات، مع استدعاء وزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان لبحث الأزمة ووضع حلول لها، وهو ما أعاد طرح السؤال الأهم: هل يسمح القانون بالبناء على أرض تقع وسط الكتلة السكنية لكنها خارج الحيز العمراني المعتمد؟

المادة الثانية من قانون البناء تحظر البناء خارج الأحوزة المعتمدة

تنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وكذلك المناطق التي ليس لها مخططات استراتيجية عامة معتمدة.

ويعني ذلك أن وجود قطعة أرض وسط مبانٍ قائمة لا يمنح مالكها تلقائيًا حق البناء عليها، ما لم تكن داخلة في الحدود العمرانية المعتمدة أو ينطبق عليها استثناء قانوني.

كما حدد القانون استثناءات تتعلق ببعض المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وبعض المباني الخاصة المقامة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة، وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها القانون والقرارات المنظمة.

هل تكفي إحاطة الأرض بالمباني للسماح بالبناء؟

لا يكفي أن تكون الأرض محاطة بمبانٍ من جميع الجهات حتى تصبح صالحة للبناء قانونًا، لأن العبرة بالحدود المعتمدة والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وليس بالمظهر العمراني القائم وحده.

وتنظم المواد من 11 إلى 14 من قانون البناء إجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى ومراجعتها واعتمادها، كما تنص المادة 13 على مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية مرة على الأقل كل خمس سنوات.

ومن ثم، فإن إدراج الأراضي المستبعدة ضمن الحيز العمراني يتطلب المرور بالإجراءات التخطيطية والفنية المقررة، ولا يتحقق بمجرد تقديم طلب إلى الوحدة المحلية أو إثبات وجود مبانٍ مجاورة.

من يملك تحديث الأحوزة العمرانية؟

حدد القانون دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني في إعداد ومراجعة المخططات الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات المحلية.

كما تتولى الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى في إطار المخططات الاستراتيجية المعتمدة، وفقًا للمادة 14 من القانون.

وبالتالي، فإن معالجة أزمة المتخللات تحتاج إلى مراجعة فنية لكل حالة، والتحقق من أسباب استبعاد الأرض، ومدى توافق إدراجها مع التخطيط العمراني والاشتراطات القانونية، فضلًا عن التنسيق بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة.

هل يحق للمواطن الاعتراض على استبعاد أرضه؟

يستطيع المواطن التقدم بطلب أو تظلم إلى الجهات الإدارية المختصة لعرض موقف الأرض ومراجعة حدود الحيز العمراني والمخططات المعتمدة، مع تقديم المستندات والخرائط التي تثبت موقعها وطبيعة المنطقة المحيطة بها.

لكن قبول الطلب لا يعني صدور ترخيص بناء تلقائي، إذ يظل الترخيص مرتبطًا باعتماد الموقع واستيفاء الاشتراطات التخطيطية والفنية والقانونية.