أعادت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال إطلاق النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية 2026، فتح النقاش حول مستقبل منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وآليات تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بعد تأكيده أن الحماية الاجتماعية ليست منحة مؤقتة، وإنما مسؤولية أصيلة للدولة تستند إلى الدستور والقانون، وتستهدف صون كرامة الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

وفي هذا السياق، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في تصريحات خاصة، أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال بمنظومة الحماية الاجتماعية إلى مستوى أكثر شمولًا، بحيث لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي والعيني، وإنما تمتد إلى معالجة الأسباب المؤدية للفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحماية الصحية والتأمينية، وضمان قدرة الأسر على مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وشدد النواب على أن نجاح المنظومة لا يقاس فقط بحجم المخصصات المالية أو أعداد المستفيدين، وإنما بمدى انعكاس البرامج الحكومية على مستوى معيشة المواطنين، وقدرتها على حماية الفئات الأولى بالرعاية، مع ضرورة الاهتمام بالطبقة المتوسطة والعمالة غير المنتظمة، وتطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أحمد سمير: الدعم لا يكفي بالأرقام.. والمواطن ينتظر أثرًا ملموسًا في معيشته

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن برامج الحماية الاجتماعية تحتاج إلى مراجعة وتقييم مستمرين، بما يضمن تناسب قيمة الدعم مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن كفاءة منظومة الدعم لا تقاس بحجم المخصصات المالية فقط، وإنما بمدى قدرتها على تلبية الاحتياجات الفعلية للأسر المستحقة.

وشدد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أهمية تطوير قواعد بيانات المستفيدين، وتحسين آليات الاستهداف، وربط الدعم النقدي بمسارات التمكين الاقتصادي، حتى تتحول الحماية الاجتماعية من مساندة مؤقتة إلى وسيلة مستدامة لتحسين مستوى المعيشة.

أحمد جابر: الحماية الاجتماعية يجب أن تسبق الأزمات لا أن تلاحقها

من جانبه، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يجب أن يقوم على التدخل المبكر والوقاية من الفقر، وليس الانتظار حتى تتعرض الأسر لأزمات معيشية حادة تستدعي التدخل الحكومي.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في التعليم والصحة والتشغيل يمثل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية المستدامة، مشددًا على ضرورة توظيف التكنولوجيا والربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الحكومية لرصد الأسر الأكثر احتياجًا، وتوجيه المساندة إليها في التوقيت المناسب.

وأضاف أن التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل، من شأنه مساعدة الأسر على الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستقر.

لا حماية اجتماعية مستدامة دون اقتصاد قوي وزيادة الإنتاج

وفي سياق متصل، أكد النائب محمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استدامة برامج الحماية الاجتماعية ترتبط بقوة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته الإنتاجية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين توسيع مظلة الدعم والحفاظ على قدرة الموازنة العامة على تمويل البرامج الاجتماعية.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحدي لا يتمثل فقط في زيادة مخصصات الدعم، وإنما في رفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد إلى مستحقيها، ووضع مؤشرات واضحة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج الحكومية.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص العمل تمثل أدوات أساسية لتعزيز دخول الأسر وتقليل اعتمادها على المساعدات المباشرة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية.