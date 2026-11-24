استضافت وزارة الصناعة ، مائدة مستديرة للشركات اليونانية الصناعية برئاسة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وبحضور السفير نيكولاس باباجورجيو، سفير اليونان لدى مصر، بهدف بحث خططها التوسعية وتحدياتها وسبل حلها.

وقد شارك في أعمال المائدة المستديرة المهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي.

وفي مستهل أعمال المائدة المستديرة، أكد الوزير أن مصر واليونان ترتبطان بعلاقات قوية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون بين البلدين والقائم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء والمصالح الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الوزارة للقاء الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر للتعرف على خططها التوسعية وسبل تعزيز التعاون بينها وبين نظرائها من الشركات المصرية.

وأكد الوزير على ضرورة الخروج من هذا الاجتماع بتوصيات تترجم العلاقات الوطيدة بين البلدين إلى فرص للتكامل الصناعي، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تقديم أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات والشركات القائمة في السوق المصري، وتذليل التحديات التي تواجهها وتيسير بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف جذب مزيد من الشركات اليونانية وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة لنقل التكنولوجيا والابتكار للسوق المصري ورفع كفاءة الكوادر المحلية، وإقامة شراكات قوية بين شركات القطاع الخاص من البلدين، إلى جانب الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق المصري حالياً لتصبح مصر مركزاً لتصنيع المنتجات اليونانية وتصديرها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتوجه هاشم ، بدعوة الجانب اليوناني لاستقدام شركات يونانية ترغب في الاستثمار في مصر للتعرف على الفرص المتاحة لضخ استثمارات صناعية جديدة.

من جانبه، أكد السفير نيكولاس باباجورجيو، سفير اليونان لدى مصر أن هذا الاجتماع يمثل فرصة جيدة لاستعراض العلاقات اليونانية المصرية في قطاع الصناعة، كما أتاح لعدد من الشركات اليونانية ذات الاستثمارات الكبيرة في مصر التواصل المباشر مع الوزير لمناقشة خططها المستقبلية، لافتاً إلى أن الاجتماع سيعطي دفعةً مهمةً لدعم أهداف الجانبين المتمثلة في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي إلى آفاقٍ أرحب، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية الشاملة التي تجمع مصر واليونان.

وعقد وزير الصناعة وسفير اليونان لدى مصر ، اجتماعات منفردة مع ممثلي كل شركة من الشركات المشاركة بالمائدة المستديرة للتعرف على تحدياتها وخططها التوسعية، وقد ضمت المائدة 3 شركات يونانية تعمل في السوق المصري وهي شركة "تيتان للأسمنت ومواد البناء والخرسانة الجاهزة وشركة كوكاكولا هيلينيك مصر وشركة ألوميل مصر لقطاعات وأنظمة الألومنيوم.

ورحب هاشم ، بخطط التوسع الطموحة المقترحة من الشركات لتوافقها مع أهداف التنمية الصناعية المستدامة للدولة، خاصة وأن الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية ضمن الصناعات المستهدفة في استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى أن أغلب التحديات التي تناولتها الشركات يتم العمل على تذليلها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمساعدة الشركات اليونانية في مصر على توسيع نطاق أعمالها وخلق قصص نجاح تجذب مزيداً من الشركات اليونانية لتوجيه استثماراتها للسوق المصري.