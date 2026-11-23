تعمل وزارة الصناعة على تطوير قطاع السيارات في مصر، من خلال استراتيجية تستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل تصنيع المكونات والأجزاء محليًا، وزيادة حجم الإنتاج، وجذب الشركات العالمية لاتخاذ مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.

وتأتي هذه التحركات في إطار الرؤية الحكومية التي استعرضها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال افتتاح الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف» في 22 نوفمبر 2026، والتي ركزت على الانتقال بقطاع السيارات من مرحلة التجميع إلى التصنيع الحقيقي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة المركبات عالميًا.

وأكد وزير الصناعة، أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أداة رئيسية للنهوض بالقطاع.

ما محاور خطة تطوير صناعة السيارات في مصر؟

تستهدف وزارة الصناعة تطوير القطاع من خلال عدد من المحاور، تشمل:

زيادة التصنيع المحلي: الانتقال من تجميع السيارات إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء.

جذب الاستثمارات: تحفيز الاستثمارات الصناعية وتشجيع الشركات العالمية على التصنيع والتصدير من مصر.

تطوير الموردين: بناء شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفق معايير الجودة العالمية.

نقل التكنولوجيا: دعم نقل التكنولوجيا ورفع مستويات الجودة والإنتاجية في الصناعات المغذية.

تسهيل اعتماد المكونات: العمل على تكامل المعامل والاختبارات لتيسير إجراءات اعتماد مكونات السيارات.

كيف يسهم البرنامج الوطني AIDP في تطوير صناعة السيارات؟

يعتمد البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) على أربعة مستهدفات رئيسية:

تحفيز الاستثمارات الصناعية.

تعميق المكون المحلي.

زيادة حجم الإنتاج.

تشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.

ووفقًا لضوابط البرنامج الوطني، ترتكز آلية عمله على ربط الحوافز المقدمة لشركات التصنيع بمعايير أداء واضحة، تشمل حجم الإنتاج السنوي، ونسبة المكون المحلي المستخدمة، وحجم الاستثمارات الجديدة، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية والتحول نحو المركبات النظيفة؛ بما يضمن توجيه الدعم للمصانع الجادة القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وتعمل الوزارة على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع مجتمع الصناعة، بما يستجيب لاحتياجات المستثمرين والمصنعين ويوفر بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.

ما المستهدفات الإنتاجية لاستراتيجية توطين صناعة السيارات؟

تستهدف الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات رفع الطاقة الإنتاجية للسوق المحلية تدريجيًا لتصل إلى نحو 260 ألف سيارة سنويًا بنهاية عام 2026، وزيادتها إلى 400 ألف سيارة بحلول عام 2030، مع العمل على رفع نسبة المكون المحلي في التصنيع وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتوفير النقد الأجنبي.

كما تتضمن استراتيجية تطوير القطاع مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، من خلال العمل على توطين الصناعات المرتبطة بها، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية.

وأشار وزير الصناعة إلى إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع شركات عالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية، بما يدعم توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.

وتستهدف الدولة من هذه التحركات بناء قاعدة صناعية متكاملة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية واندماجها في سلاسل الإمداد العالمية، وصولًا إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية من خلال زيادة المعروض من الطرازات المجمّعة والمصنّعة محليًا بأسعار أكثر تنافسية، وتقليص فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، فضلًا عن توفير فرص عمل فنية وهندسية جديدة في مصانع التجميع والصناعات المغذية.