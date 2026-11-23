في إطار حرص وزارة النقل على تكريم النماذج المشرفة من العاملين بها، كرّم الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، العامل/ طه علي، فني مزلقان السادات بمحافظة بني سويف، تقديرًا لشجاعته ويقظته وسرعة تصرفه في موقفين بطوليين خلال الأيام القليلة الماضية، جسّد خلالهما أروع معاني الإخلاص والتفاني في العمل وحماية أرواح المواطنين وممتلكات السكك الحديدية.

حيث نجح العامل خلال أسبوع واحد في إخماد حريق نشب بالحشائش المجاورة لإحدى تحويلات السكك الحديدية، ومنع امتداد النيران إلى موتور التحويلة بجوار مزلقان السادات / بني سويف ، كما تمكن في موقف بطولي آخر من إنقاذ حياة فتاة من الموت أسفل عجلات القطار المار بمزلقان السادات ، بعدما سارع بسحبها بعيدًا عن القضبان قبل وصول القطار بلحظات.



وخلال التكريم، أشاد الوزير بشجاعة العامل ويقظته وسرعة تصرفه، مؤكدًا أنه نموذج مشرف لأبناء السكة الحديد وقدوة لكافة العاملين في مختلف مواقع العمل، وأن ما قام به يعكس الشعور العالي بالمسؤولية والاستعداد للتضحية من أجل حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية.

وأهدى الوزير العامل شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لموقفيه البطوليين، مؤكدًا أن وزارة النقل تزخر بالعديد من النماذج المخلصة التي تعمل ليلًا ونهارًا لخدمة المواطنين، وأن تكريم هذه النماذج يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم الانضباط والإخلاص والتفاني في العمل، وتحفيز جميع العاملين على بذل أقصى الجهود لرفع معدلات السلامة والأمان.