مع اقتراب عام 2027، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن الوحدات التي ينتهي عقد إيجارها القديم خلال العام المقبل، والفئات التي يشملها الإخلاء، خاصة في ظل وجود أكثر من قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، واختلاف المدد القانونية بحسب طبيعة المستأجر والغرض من استخدام الوحدة.

وفي هذا الإطار، حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مهلة انتقالية تنتهي بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، بما يعني انتهاء العقود الخاضعة لأحكامه في مارس 2027.

من الفئات التي ينتهي الإيجار القديم لها في 2027؟

تسري أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وتشمل الأشخاص الاعتبارية الكيانات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ومن بينها:

الشركات.

الجمعيات.

المؤسسات.

النقابات.

الهيئات والجهات الاعتبارية الأخرى.

وبالتالي، فإن انتهاء العقود في مارس 2027 وفقًا لهذا القانون لا يشمل جميع مستأجري الإيجار القديم، وإنما يقتصر على الفئات والوحدات الداخلة في نطاق تطبيقه.

ماذا نصت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم؟

نصت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2022 على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وبذلك تنتهي المهلة الانتقالية في مارس 2027، ويترتب على ذلك انتهاء العقود المشمولة بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على استمرار العلاقة الإيجارية وفق اتفاق جديد.

هل يحق للمالك طرد المستأجر حال رفض الإخلاء؟

نظمت المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2022 إجراءات التعامل مع امتناع المستأجر عن الإخلاء، حيث أجازت للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

وذلك دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان لذلك مقتضى.

هل يشمل انتهاء الإيجار القديم في 2027 الشقق السكنية؟

لا، فالوحدات السكنية تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي حدد في المادة الثانية مدة انتقالية تبلغ سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

وتبدأ هذه المدد من تاريخ العمل بالقانون، وليس من تاريخ إصداره.

وبالتالي، لا يصح الخلط بين انتهاء عقود الأشخاص الاعتبارية في مارس 2027 وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، وبين المدد الانتقالية التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025.