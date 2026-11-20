مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل في منظومة السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، تتزايد عمليات البحث عن آخر موعد للتقديم وشروط الحصول على وحدة سكنية بديلة، خاصة مع إتاحة الدولة أكثر من وسيلة لتلقي الطلبات، سواء إلكترونيا أو من خلال مكاتب البريد المصري، إلى جانب توفير أنظمة متنوعة للحصول على الوحدات بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والقدرات المالية للمستحقين.

وحددت الجهات المعنية يوم الثلاثاء 12 يناير 2027 موعدا نهائيا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شقق السكن البديل، وذلك بعد مد فترة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة أمام المستأجرين المستحقين لاستكمال إجراءات التسجيل وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة.

آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم 2027

وتأتي منظومة السكن البديل تنفيذا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يتضمن تنظيم إجراءات توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط القانونية، مع تنوع أنظمة التخصيص بين الإيجار والتمليك والتمويل العقاري.

آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم 2027

قررت الجهات المعنية مد فترة التقديم على شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، لتصبح المهلة النهائية لاستقبال الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2027.

ويتعين على المواطنين الراغبين في الاستفادة من المنظومة تسجيل طلباتهم قبل انتهاء الموعد المحدد، مع ضرورة التأكد من استيفاء الشروط وإدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، سواء من خلال منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد المصري.

وتخضع الطلبات المقدمة لعمليات الفحص والمراجعة من الجهات المختصة، للتحقق من مدى توافر شروط الاستحقاق وانطباق الضوابط القانونية على المتقدمين، بما يضمن توجيه الوحدات السكنية إلى الفئات المستحقة.

آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم 2027

طرق التقديم على شقق السكن البديل 2027

أتاحت الدولة أكثر من وسيلة لتسجيل طلبات الحصول على وحدات السكن البديل، بهدف تيسير الإجراءات أمام مستأجري الإيجار القديم في مختلف المحافظات، وتوفير بدائل تناسب المواطنين الذين يفضلون التعامل الإلكتروني أو التقديم من خلال المنافذ الحكومية.

وتشمل طرق التقديم ما يلي:

أولا.. التقديم عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين تسجيل طلبات الحصول على شقق السكن البديل إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية.

2. تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق.

3. اختيار خدمة السكن البديل من قائمة الخدمات المتاحة.

4. إدخال البيانات الشخصية والبيانات المتعلقة بالوحدة السكنية محل عقد الإيجار.

5. استكمال الاستمارة الإلكترونية وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.

6. مراجعة جميع المعلومات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

ثانيا.. التقديم من خلال مكاتب البريد المصري

يمكن للمواطنين الذين لا يفضلون استخدام الخدمات الإلكترونية التوجه إلى مكاتب البريد المصري المتاحة لتقديم طلبات الحصول على شقق السكن البديل.

وتتيح هذه الوسيلة إمكانية استكمال إجراءات التسجيل من خلال خدمات التقديم الورقي والمميكن، بما يساعد المواطنين على إدخال بياناتهم وتقديم الطلبات وفقا للضوابط المحددة، مع الاستفادة من انتشار مكاتب البريد في مختلف المحافظات.

آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم 2027

أنظمة الحصول على شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

تتضمن منظومة السكن البديل مجموعة من أنظمة التخصيص التي تتيح للمستأجرين المستحقين اختيار طريقة الحصول على الوحدة السكنية وفقا لظروفهم الاجتماعية وإمكاناتهم المالية، وذلك بحسب القواعد المنظمة لكل نظام.

وتشمل أنظمة الحصول على الوحدات البديلة ما يلي:

نظام الإيجار: الحصول على الوحدة السكنية مقابل قيمة إيجارية يتم تحديدها وفقا للقواعد المنظمة.

الإيجار المنتهي بالتملك: الانتفاع بالوحدة من خلال سداد قيمة إيجارية، مع إتاحة إمكانية تملكها وفقا للشروط المحددة.

التمليك النقدي: الحصول على الوحدة السكنية مقابل سداد قيمتها نقدا.

التمليك بالتقسيط: سداد قيمة الوحدة على أقساط وفقا للضوابط والمواعيد المعتمدة.

التمليك عن طريق التمويل العقاري: الحصول على الوحدة من خلال أنظمة التمويل العقاري، وسداد قيمتها وفقا لشروط التمويل المقررة.

ويتيح تنوع هذه الأنظمة توفير أكثر من مسار للحصول على السكن البديل، بما يراعي اختلاف مستويات الدخل والقدرات المالية للمستأجرين المستحقين.