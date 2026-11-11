شقق بيتك في مصر للمغتربين.. خطوات حجز الوحدة وتحويل قيمة المقدم من الخارج

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إتاحة إجراءات المرحلة الثالثة من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتي تتضمن طرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة، مع إتاحة التسجيل وتحويل المبالغ المطلوبة للحجز من الخارج بالدولار عبر التحويلات البنكية الدولية.

وتأتي المرحلة الجديدة من المبادرة في إطار توفير وحدات سكنية للمصريين المقيمين خارج مصر، بما يتيح لهم اختيار وحدات ضمن مجموعة من المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للمساحات وأنظمة السداد المتاحة لكل مشروع.

موعد التسجيل في مبادرة بيتك في مصر

أعلنت وزارة الإسكان تعديل موعد إتاحة التسجيل واستقبال التحويلات البنكية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مبادرة "بيتك في مصر"، ليبدأ اعتبارًا من الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وكان من المقرر بدء التسجيل الثلاثاء 10 نوفمبر، إلا أن الوزارة أوضحت أن تأجيل الإتاحة جاء بسبب أعمال تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للمبادرة، تمهيدًا لإتاحة التسجيل والدخول أمام المصريين بالخارج.

وبعد فتح المنصة، يمكن للمصريين بالخارج الدخول إلى الموقع والتعرف على المشروعات والوحدات السكنية المتاحة ضمن المرحلة الثالثة، إلى جانب استكمال إجراءات التسجيل والتحويل البنكي تمهيدًا للحجز.

4000 وحدة في 8 مدن جديدة

تتضمن المرحلة الثالثة من مبادرة "بيتك في مصر" طرح نحو 4000 وحدة سكنية للمصريين بالخارج، موزعة على 8 مدن جديدة، بما يوفر خيارات متنوعة للراغبين في امتلاك وحدات داخل مصر.

وتشمل المدن المطروحة:

-العلمين الجديدة

-القاهرة الجديدة

-الشروق

-6 أكتوبر

-الشيخ زايد

-العاصمة الجديدة

-المنصورة الجديدة

-دمياط الجديدة

وتضم المرحلة الجديدة مجموعة من المشروعات السكنية، من بينها "مدينتي"، و"جنة"، و"ظلال"، و"ديارنا"، و"مزارين"، و"زاهية"، مع طرح وحدات بمساحات مختلفة وأنظمة سداد متنوعة.

ويتيح تنوع المدن والمشروعات أمام المصريين بالخارج اختيار الوحدة وفقًا لاحتياجاتهم، سواء من حيث موقع المشروع أو مساحة الوحدة أو نظام السداد المتاح.

خطوات حجز وحدات بيتك في مصر

تبدأ إجراءات الحجز بإنشاء حساب على الموقع الإلكتروني لمبادرة "بيتك في مصر"، من خلال تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

وتشمل البيانات الاسم، والرقم القومي، وبيانات جواز السفر، إلى جانب بيانات الإقامة السارية في الخارج، وفقًا للبيانات التي تطلبها المنصة لإتمام التسجيل.

بعد إنشاء الحساب واستكمال البيانات، يحصل المتقدم على كود مخصص للمعاملات المالية، ويعد هذا الكود من أهم البيانات المطلوبة عند تنفيذ التحويل البنكي الخاص بالحجز.

التحويل بالدولار من الخارج

يتم تحويل المبلغ المطلوب للحجز من بلد إقامة المتقدم إلى البنك المركزي المصري بالدولار، من خلال تحويل دولي عبر نظام "سويفت" (SWIFT).

ويجب على المتقدم إدراج الكود المالي المخصص له بشكل صحيح ضمن بيانات التحويل، حتى تتمكن الجهات المختصة من ربط المبلغ المحول بحساب المتقدم على المبادرة.

وبعد تنفيذ التحويل، يحصل المتقدم من البنك الذي أجرى من خلاله العملية على نسخة من رسالة تأكيد التحويل البنكي، والمعروفة باسم "SWIFT Confirmation".

وتعد هذه الوثيقة من المستندات الأساسية لاستكمال إجراءات الحجز، حيث يتعين رفعها على الموقع الإلكتروني لمبادرة "بيتك في مصر" بعد مرور يومين من إجراء التحويل، وفقًا للتعليمات المعلنة.

متابعة التحويل واستكمال الحجز

بعد رفع مستندات التحويل والبيانات المطلوبة، يمكن للمتقدم متابعة حسابه عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، والتحقق من إضافة المبالغ التي جرى تحويلها إلى رصيده المعتمد.

وتأتي هذه الخطوة قبل استكمال إجراءات حجز الوحدة، إذ تتيح للمتقدم التأكد من وصول التحويل البنكي وربطه بحسابه على المنصة.

وبعد اعتماد المبلغ، يمكن للمصريين بالخارج استكمال إجراءات الحجز وفقًا للوحدات المتاحة في المشروعات التي تتضمنها المرحلة الثالثة، واختيار الوحدة المناسبة وفقًا للشروط والمساحات وأنظمة السداد المعلنة.

ما المشروعات المتاحة؟

تضم المرحلة الثالثة عددًا من المشروعات السكنية التي تستهدف توفير خيارات متنوعة للمصريين بالخارج، ومن أبرزها مشروع "مدينتي"، إلى جانب مشروعات "جنة"، و"ظلال"، و"ديارنا"، و"مزارين"، و"زاهية".

وتختلف الوحدات المطروحة من حيث المساحات والمواقع والأسعار وأنظمة السداد، لذلك يتعين على المتقدم مراجعة تفاصيل كل مشروع والوحدات المتاحة من خلال المنصة قبل إتمام عملية الحجز.

كما تتيح المبادرة للمصريين بالخارج الاطلاع على تفاصيل المشروعات بعد التسجيل، بما يساعدهم على تحديد الوحدة المناسبة قبل استكمال إجراءات التحويل والحجز.

أهمية الالتزام ببيانات التحويل

وتتطلب عملية الحجز عبر المبادرة دقة في إدخال البيانات، خاصة الكود المخصص للمعاملات المالية عند إجراء التحويل الدولي، إذ يرتبط هذا الكود بعملية تسجيل المبلغ المحول في حساب المتقدم.

كما يجب الاحتفاظ برسالة تأكيد التحويل الصادرة عن البنك، ورفعها على المنصة في الموعد المحدد، حتى يتم استكمال إجراءات مراجعة التحويل وإضافته إلى الرصيد المعتمد.

وتأتي مبادرة "بيتك في مصر" ضمن جهود وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية للمصريين المقيمين بالخارج، مع إتاحة السداد والتحويل من خارج مصر بالدولار، وطرح وحدات في عدد من المدن الجديدة والمشروعات العمرانية.

ومع بدء المرحلة الثالثة، يترقب المصريون بالخارج تفاصيل الوحدات والأسعار والمساحات المتاحة عبر المنصة الإلكترونية، تمهيدًا لاختيار الوحدات واستكمال إجراءات الحجز وفقًا للقواعد المحددة من وزارة الإسكان.