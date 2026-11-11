ميناء نويبع البحري يتداول 6600 طن بضائع

تداول ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء 6600 طن بضائع و 292 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن هي: الحسين، سينا، آور، وآيلة، وذلك ضمن إجمالي حركة التداول بموانئ الهيئة اليوم "الأربعاء".

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان صحفي - أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، وصولًا وسفرًا،بلغ 11 سفينة، وجرى تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و711 شاحنة، و56 سيارة.

وسجلت حركة الواردات 7 سفن، بإجمالي 7 آلاف طن بضائع و479 شاحنة و47 سيارة،فيما سجلت حركة الصادرات 4 سفن، بإجمالي 7 آلاف طن بضائع و232 شاحنة و 9 سيارات،كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1160 راكبًا عبر مختلف موانئها.