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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: حملة 100 يوم صحة تختتم بتقديم 130.9 مليون خدمة طبية على مستوى الجمهورية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان انتهاء فعاليات حملة «100 يوم صحة»، التي نُفذت في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الرعاية الصحية وتوسيع إتاحة الخدمات الطبية والوقائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة قدمت على مدار 100 يوم 130,940,296 خدمة طبية في مختلف المحافظات، بمشاركة 13 قطاعًا وجهة، وعبر 122 نوعًا من الخدمات الصحية، بما يعكس التكامل بين قطاعات المنظومة الصحية.

وأضاف أن الحملة شهدت انتشارًا مكثفًا للفرق الطبية الثابتة والمتنقلة، لتقديم حزمة متكاملة من خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، شملت الكشف المبكر ومتابعة الحالة الصحية والتوعية والفحوصات الطبية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.

مبادرات الصحة العامة

وأكد استمرار مبادرات الصحة العامة في تقديم خدماتها عبر المنشآت والفرق الطبية المنتشرة على مستوى الجمهورية، مواصلة جهود الكشف المبكر والتوعية والمتابعة الدورية.

وتتوجه الوزارة بالشكر لجميع الفرق الطبية والإدارية المشاركة، تقديرًا لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما تثمن إقبال المواطنين على الاستفادة من الخدمات المقدمة.

مبادرات الصحة العامة وزارة الصحة والسكان 100 يوم صحة الجمهورية المبادرات الرئاسية للصحة العامة

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