البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب دون خسائر.



وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة وقعت على بعد نحو 70 كيلومترا شمال دهب.

كما عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن ‏المساحة الجيولوجية السعودية، قالت إن ‏هزة أرضية في خليج العقبة شمال غربي حقل صباح.

وقال مرصد الزلازل الأردني إن هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4.7 وبعمق 10 كم.

كما نقلت رويترز عن سلطة المطارات الإسرائيلية: “تعليق الرحلات في مطار رامون قرب مدينة إيلات عقب زلزال وقع في المنطقة”.