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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسين فهمي قبل انطلاق مهرجان القاهرة: يهمني الطلبة يشوفوا أفلام عالمية

حسين فهمي
حسين فهمي
أحمد إبراهيم

مع انطلاق فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تتجه الأنظار إلى حجم المشاركة الجماهيرية المنتظرة، خاصة من الشباب وطلاب الجامعات والمعاهد الفنية، وهو ما حرص الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، على التأكيد عليه، معربا عن أمله في أن تحقق الدورة الجديدة نجاحا كبيرا، وأن تتيح للجمهور فرصة التعرف على تجارب سينمائية وثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

وقال حسين فهمي، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «إن شاء الله تبقى دورة ناجحة، ويبقى فيه إقبال من الجمهور الكبير وطلبة من معهد السينما والمعاهد المختلفة، ويهمني طلبة الجامعات والمدارس يشوفوا أفلام العالم اللي جاية من جميع الثقافات».

وشدد فهمي على أهمية مشاركة الشباب والطلاب في فعاليات المهرجان، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاهدة أعمال سينمائية تنتمي إلى مدارس وثقافات متنوعة، بما يسهم في توسيع مداركهم وتعريفهم بتجارب فنية مختلفة من أنحاء العالم.

وتنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمشاركة مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف دول العالم، إلى جانب برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات السينمائية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفي هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيسه عام 1976، ليواصل مسيرته باعتباره واحدا من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، كما يمثل منصة دولية للتبادل الثقافي والاحتفاء بفن السينما، فضلا عن دوره في دعم الصناعة السينمائية واكتشاف المواهب الجديدة.

أيام القاهرة لصناعة السينما

وتأتي أيام القاهرة لصناعة السينما ضمن أبرز الفعاليات المهنية المصاحبة للمهرجان، باعتبارها منصة لدعم المبدعين والعاملين في مختلف مراحل الإنتاج السينمائي، وتعزيز قدراتهم ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

كما توفر مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية، بما يدعم الأجيال الجديدة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون داخل الصناعة.

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