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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه

حماس
حماس
محمد على

أكدت حركة حماس أن الهجوم الإجرامي الذي نفذته عصابات المستوطنين على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وأسفر عن إحراق أكثر من مئة مركبة وعشرات أشجار الزيتون والمخازن والمنشآت، وإلحاق أضرار واسعة بممتلكات المواطنين، يمثل اعتداءً إرهابياً سافراً وجريمة مدانة بكل المقاييس.

يجسد حلقة جديدة من التغول الاستيطاني الوحشي في محاولة يائسة للنيل من صمود شعبنا الفلسطيني وثباته، وفرض مخططات الضم والتهجير القسري.

 حذّر من خطورة هذه الجريمة وما يسبقها ويتبعها من اعتداءات وجرائم يومية يرتكبها المستوطنون بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، ونحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الإرهاب المنظم. 

أكدت أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعتداءات المتصاعدة،* وأن سياسات البطش والعدوان لن تفلح في كسر إرادته أو انتزاع حقوقه.

وذكرت الحركة:نحيّي أهالي اللبن الشرقية الذين هبّوا للدفاع عن قريتهم وإسناد بعضهم بعضاً في مواجهة هذا العدوان، ونثمّن ما أظهروه من وحدة وتضامن وصمود مشرف. وندعو جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية إلى تعزيز التكاتف والتلاحم الميداني والتصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، والعمل على ردع المستوطنين وكبح تغولهم المستمر.

ولفتت الحركة: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات جادة وفاعلة لوقف الإرهاب الاستيطاني المتصاعد، ومحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه على ما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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