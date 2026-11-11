الهند: استنفار أمني بمطار كولكاتا بعد العثور على رسالة تهديد باختطاف طائرة

شهد مطار كولكاتا الدولي في الهند صباح اليوم /الأربعاء/ حالة استنفار أمني بعد العثور على رسالة تهديد باختطاف طائرة متجهة إلى مومباي .

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن طاقم طائرة تابعة لشركة "آير إنديا" عثر على رسالة مكتوبة بخط اليد داخل إحدى دورات المياه تشير إلى احتمال تعرض الطائرة للاختطاف، وذلك بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع.

وعقب تلقي البلاغ، تم إنزال جميع الركاب من الطائرة، التي تم نقلها بعد ذلك إلى منطقة معزولة لإجراء عمليات التفتيش الأمني.

وقد قامت فرق أمنية متخصصة في المطار بعملية تفتيش دقيقة للطائرة بحثا عن أي أجسام مشبوهة، إلا أنه لم يتم العثور على أي شيء مريب.

وتجري الشرطة والأجهزة الأمنية تحقيقا للكشف عن هوية كاتب الرسالة والجهات التي قد تكون وراءها، كما تعمل السلطات على مراجعة قائمة الركاب، إلى جانب فحص لقطات كاميرات المراقبة المنتشرة في أرجاء المطار وداخل الطائرة.