قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختتام المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي بشأن التسوية الأوكرانية
أفضل 10 أندية في أفريقيا.. الأهلي الخامس والرجاء العاشر وغياب الزمالك عن القائمة
البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: المنازل تستهلك 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية مع رئيسة معهد العالم العربي بباريس
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من ابن عاصي الحلاني على واقعة حادث دهس

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
أحمد إبراهيم

أصدر المكتب الإعلامي للفنان الوليد الحلاني ابن الفنان عاصي الحلاني بيانا صحفيا يكشف فيه تفاصيل الحادث الذي تعرض له مساء أمس عند مدخل نفق صائب سلام في بيروت، وأسفر عن وفاة شخص، وذلك بعد تداول أنباء عن توقيفه على خلفية الواقعة.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الوليد الحلاني كان يسلك الطريق العام عند مدخل النفق، في ظل انعدام الإنارة تمامًا، وفوجئ بشخص يعبر الطريق، فحاول تفاديه، إلا أن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت به وأن الحلاني توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لإسعاف المصاب، وظل في مكان الواقعة حتى وصول فرق الإسعاف وتقديم الإسعافات اللازمة له.

تفاصيل حادث الدهس 

وأشار الوليد الحلاني إلى أن الفنان بادر بنفسه إلى إبلاغ القوى الأمنية، وتوجه شخصيًا إلى المخفر المختص، واضعًا نفسه تحت تصرف القضاء والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن وكيله القانوني، مكتب المحامي مارك حبقة، يتابع القضية.

وفي ختام البيان، تقدم الوليد الحلاني بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا التزامه الكامل بالإجراءات القانونية وثقته بالقضاء اللبناني.

وشدد المكتب الإعلامي على أن هذا التوضيح يأتي منعًا لأي تأويل أو تحريف لمعطيات الحادث، أو تحميل الواقعة أكثر مما تحتمل.

عاصي الحلاني الفنان عاصي الحلاني ابن عاصي الحلاني الوليد الحلاني حادث دهس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

حسام عبد المجيد

بعد مطالبته بـ700 ألف جنيه.. الزمالك يخطر حسام عبد المجيد بأنه مَدين بـ75 ألفًا

مصطفى الفقي

تراجع الشعبية والتذمر العام أبرزها .. مصطفى الفقي: 3 مؤشرات تدفع إلى تغيير الحكومة

ترشيحاتنا

حسام حسن

حسام اتظلم| شريف حازم: جلوس صلاح على الدكة أو استبداله أمر طبيعي.. ومحدش أكبر من المنتخب

منتخب مصر

محمد صلاح يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية..صور

كريم حسن شحاتة

كريم حسن شحاتة يكشف تفاصيل جلسة رموز الزمالك مع مجلس الإدارة بشأن شركة الكرة

بالصور

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد