أول تعليق من ابن عاصي الحلاني على واقعة حادث دهس

أصدر المكتب الإعلامي للفنان الوليد الحلاني ابن الفنان عاصي الحلاني بيانا صحفيا يكشف فيه تفاصيل الحادث الذي تعرض له مساء أمس عند مدخل نفق صائب سلام في بيروت، وأسفر عن وفاة شخص، وذلك بعد تداول أنباء عن توقيفه على خلفية الواقعة.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الوليد الحلاني كان يسلك الطريق العام عند مدخل النفق، في ظل انعدام الإنارة تمامًا، وفوجئ بشخص يعبر الطريق، فحاول تفاديه، إلا أن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت به وأن الحلاني توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لإسعاف المصاب، وظل في مكان الواقعة حتى وصول فرق الإسعاف وتقديم الإسعافات اللازمة له.

تفاصيل حادث الدهس

وأشار الوليد الحلاني إلى أن الفنان بادر بنفسه إلى إبلاغ القوى الأمنية، وتوجه شخصيًا إلى المخفر المختص، واضعًا نفسه تحت تصرف القضاء والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن وكيله القانوني، مكتب المحامي مارك حبقة، يتابع القضية.

وفي ختام البيان، تقدم الوليد الحلاني بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا التزامه الكامل بالإجراءات القانونية وثقته بالقضاء اللبناني.

وشدد المكتب الإعلامي على أن هذا التوضيح يأتي منعًا لأي تأويل أو تحريف لمعطيات الحادث، أو تحميل الواقعة أكثر مما تحتمل.