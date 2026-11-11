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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوعين مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوعين مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوعين مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
أ ش أ

حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقتربا من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوما ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات، وتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عززت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 102.30 نقطة، بعدما صعد بنسبة 0.6% خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وجاءت مكاسب الدولار عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال أكتوبر الماضي، متجاوزا توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.3%، وهو ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وصعوبة تراجعها بالوتيرة المستهدفة.

وفي تصريحات تعكس اتجاها أكثر تشددا في السياسة النقدية، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، أمس الثلاثاء، إنه سيؤيد رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل حتى في حال تراجع التضخم، مشيرا إلى ضرورة دراسة زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إذا تصاعدت ضغوط الأسعار.

من جانبها، قالت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، للسيطرة على التضخم.

وارتفعت توقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى 91%، مقارنة بنحو 84% يوم الاثنين الماضي، فيما بلغت احتمالات الزيادة الأكبر، بمقدار 50 نقطة أساس، نحو 10%، وفقا لبيانات أداة "سي إم إي فيد ووتش".

وفيما يخص أسعار النفط، تراجعت خام برنت قد هبطت لفترة وجيزة دون مستوى 90 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تعرضت العملات الآسيوية لضغوط متباينة، إذ أسهم تراجع أسعار النفط في تخفيف الأعباء على الاقتصادات المستوردة للطاقة، بينما حد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار من فرص تعافي عملات المنطقة.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1% أمام الين الياباني، بعدما سجل في وقت سابق من تعاملات اليوم 158.95 ين، وهو أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر الماضي، فيما كان قد صعد بنسبة 0.5% خلال الجلسة السابقة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية.

كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% أمام نظيره الأمريكي، مستعيدا جزءا من خسائره بعدما تراجع بنحو 1% خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، وفي المقابل، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% أمام الروبية الهندية.

الدولار الأمريكي ببيانات التضخم الأمريكية مجلس الاحتياطي الفيدرالي رهانات الأسواق

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