الأرض تبحث عن طوق نجاة.. آمال كبيرة على قمة المناخ في تركيا

أكد مهران عيسى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من تركيا، أن المؤتمر الدولي للمناخ المنعقد في أنطاليا يواجه تحديات رئيسية، في مقدمتها تمويل الدول الغنية للدول الفقيرة المتضررة من تداعيات التغير المناخي، إلى جانب ضرورة الالتزام بالتعهدات السابقة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وأوضح عيسى أن المباحثات التي سبقت الافتتاح الرسمي للمؤتمر كشفت عن استياء الدول النامية من عدم وفاء الدول الصناعية الكبرى بالتزاماتها المالية، اللازمة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الكوارث البيئية، ومنها الفيضانات والتصحر والجفاف.

وأشار إلى وجود خلافات بين القوى الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين، بشأن المسؤولية التاريخية عن الاحتباس الحراري وحجم المساهمات المالية المطلوبة، لافتاً إلى أن المجتمعين يسعون للتوصل إلى اتفاق واضح يضمن تنفيذ التعهدات المناخية.