جوتيريش: أدعو لمضاعفة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ البيئة والحد من الانبعاثات الضارة، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري لم يعد خيارًا يمكن الاستمرار فيه، وأن الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة أصبح ضرورة لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أمام قمة المناخ COP31، أنه لا بد من تسريع خفض الانبعاثات العالمية والانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، مشددا على ضرورة تسريع التكيف المناخي وخفض الانبعاثات.

أدعو لمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030

ولفت جوتيريش إلى أهمية العمل على مضاعفة استخدام الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ثلاث مرات بالتوازي مع تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الضارة التي تؤثر على المناخ، مؤكدًا أن التحرك السريع والتعاون بين مختلف دول العالم يمثلان ضرورة لمواجهة التحديات البيئية وضمان مستقبل أكثر استدامة.

وشدد جوتيريش خلال كلمته بقمة المناخ، على ضرورة إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، مع تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على البيئة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، لافتًا إلى وجود تأخر في اتخاذ الإجراءات والمحاسبة بشأن الالتزامات المناخية.

جوتيريش يطالب بتحرك دولي عاجل لمواجهة تغير المناخ

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف الدولي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة وسريعة بدلًا من الاكتفاء بالتعهدات، من أجل حماية البيئة والحد من المخاطر التي تهدد العالم.

وأكد جوتيريش أنه لا يمكن تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية دون وضع قضية المناخ في صدارة الأولويات، مشددًا على ضرورة أن تلتزم الدول المتقدمة بتوفير التمويلات التي تعهدت بها لدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية.