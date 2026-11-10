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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش: الاعتماد على الوقود الأحفوري يفاقم أزمة المناخ ويكبد الاقتصاد خسائر باهظة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أمنية رشاد الجلوي

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري، محذرًا من تداعياته المناخية والاقتصادية والأمنية، ومهاجمًا شركات النفط التي تحقق أرباحًا ضخمة بينما تتحمل الأسر والشركات والحكومات أعباء ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.

وجاءت تصريحات جوتيريش خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث أشار إلى أن شركات النفط تستعد لتحقيق أرباح تتجاوز 95 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، بما يعادل أكثر من مليار دولار يوميًا.

وقال جوتيريش إن الوقود الأحفوري لا يفاقم أزمة المناخ فحسب، بل يفرض أيضًا تكلفة اقتصادية وأمنية باهظة، وهو ما كشفته الأزمة في الشرق الأوسط، مضيفًا أن الأسر والشركات والحكومات تدفع ثمن الاعتماد عليه، في حين تحقق شركات النفط مكاسب استثنائية.

ولم يسمِّ الأمين العام الشركات التي أشار إليها، لكن شركات كبرى، من بينها «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«بي بي» و«شل»، أعلنت عن أرباح غير متوقعة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير الماضي، وما صاحبها من اضطرابات في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

تباين المواقف بشأن التحول عن الوقود الأحفوري

وسلطت مناقشات اليوم الثاني من المؤتمر الضوء على التناقض بين الدعوات الدولية للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، واستمرار اقتصادات كبرى في الاعتماد عليه لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وفي هذا السياق، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باكتشافات نفطية في بلاده، بالتزامن مع دعوة مفاوضي المناخ الأتراك الحكومات إلى توقيع تعهد بتحويل اقتصاداتها نحو الاعتماد على الكهرباء، دون أن يحدد التعهد ما إذا كانت الكهرباء ستُنتج من مصادر الطاقة المتجددة أم الوقود الأحفوري.

وكان أردوغان قد أعلن أن إنتاج النفط من حقول جابار جنوب شرقي تركيا سيتجاوز 100 ألف برميل يوميًا خلال النصف الثاني من عام 2027، مؤكدًا استمرار ما وصفه بالأخبار السارة من المنطقة.

وتعتمد تركيا وأستراليا، اللتان تقودان المفاوضات في المؤتمر، بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء؛ إذ تشير البيانات الحكومية إلى أن الفحم وفر نحو ثلث الكهرباء في تركيا خلال العام الماضي، وأكثر من 40% من الكهرباء في أستراليا.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومبعوث شؤون المناخ جون كيري استمرار الاستثمارات في مشروعات النفط والغاز الجديدة، رغم تعهدات مؤتمرات المناخ السابقة بضرورة التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وقال كيري، خلال فعالية في تركيا، إن مسار الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة لا يتماشى مع أهداف المناخ، مشددًا على أن العالم لم يعد بحاجة إلى مزيد من الوعود، بل إلى خطط عملية لتنفيذ التحول المطلوب.

تحذيرات من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية

وتأتي هذه المناقشات في ظل تحذيرات أممية متزايدة من تفاقم تداعيات التغير المناخي، بعدما أظهر تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي أن العالم يسير نحو ارتفاع درجات الحرارة بمستويات تتجاوز بكثير عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يحذر العلماء من أن تجاوزها قد يؤدي إلى عواقب مناخية بالغة الخطورة.

وكان مؤتمر الأطراف السابق، الذي استضافته البرازيل، قد أخفق في التوصل إلى توافق بشأن وضع خطة عالمية للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي المقابل، طرحت رئاسة المؤتمر خلال الأسابيع الماضية خارطة طريق تستهدف إبقاء هذا الملف في صدارة المفاوضات، وتقضي بأن تبدأ الدول بحلول عام 2028 تخطيط وتقييم أنظمة الطاقة لديها، قبل العمل بشكل جماعي على خفض إمدادات الوقود الأحفوري اعتبارًا من عام 2031.

وتعكس هذه التطورات حجم التحدي الذي تواجهه مفاوضات المناخ، في ظل استمرار اعتماد الاقتصادات على النفط والفحم والغاز، مقابل الضغوط الدولية لتسريع التحول إلى مصادر طاقة أقل تلويثًا.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاقتصاد العالمي الوقود الأحفوري مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

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