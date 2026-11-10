أيمن الشريعي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الخطيب لضم مصطفى شلبي وجون إيبوكا

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن كواليس المفاوضات التي جمعته بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع الثنائي مصطفى شلبي وجون إيبوكا، خلال فترة تواجدهما ضمن صفوف الفريق البترولي.

وأكد الشريعي أن محمود الخطيب تولى التفاوض معه بنفسه لضم اللاعبين، مشيرًا إلى أن المفاوضات جرت خلال جلسة جمعتهما في إحدى الفيلات بمنطقة التجمع، دون حضور أي أطراف أخرى.

وقال أيمن الشريعي، خلال ظهوره في بودكاست «الأسطورة»، إن الأهلي عرض الحصول على خدمات مصطفى شلبي مقابل 14 مليون جنيه، بينما طلبت إدارة إنبي 25 مليون جنيه للموافقة على رحيله.

وأضاف أن الأهلي أبدى رغبته أيضًا في ضم جون إيبوكا مقابل 15 مليون جنيه، في حين تمسكت إدارة إنبي بالحصول على 30 مليون جنيه نظير الاستغناء عن اللاعب.

وأوضح رئيس إنبي أنه أبلغ الخطيب خلال المفاوضات بأن سوق الانتقالات تغير، خاصة مع دخول الزمالك والمصري في سباق الاهتمام باللاعبين، وهو ما جعل إدارة النادي البترولي تتمسك بمطالبها المالية.

وأشار الشريعي إلى أن الأهلي طرح فكرة إبرام صفقات تبادلية ضمن المفاوضات، لكنه لم يرَ أن هذا المقترح مناسب لمصلحة إنبي، ولذلك لم تكتمل الصفقة.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مصطفى شلبي انتقل في النهاية إلى نادي الزمالك مقابل 23 مليون جنيه.

وأضاف الشريعي أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق بسبب الاختلاف حول المقابل المالي ورفضه فكرة المبادلة، ليحسم الزمالك الصفقة في النهاية ويتعاقد مع مصطفى شلبي مقابل 23 مليون جنيه.