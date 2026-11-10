قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟
جينك البلجيكي يقيل ييس توروب بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن الشريعي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الخطيب لضم مصطفى شلبي وجون إيبوكا

الخطيب
الخطيب
يارا أمين

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن كواليس المفاوضات التي جمعته بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع الثنائي مصطفى شلبي وجون إيبوكا، خلال فترة تواجدهما ضمن صفوف الفريق البترولي.

وأكد الشريعي أن محمود الخطيب تولى التفاوض معه بنفسه لضم اللاعبين، مشيرًا إلى أن المفاوضات جرت خلال جلسة جمعتهما في إحدى الفيلات بمنطقة التجمع، دون حضور أي أطراف أخرى.

وقال أيمن الشريعي، خلال ظهوره في بودكاست «الأسطورة»، إن الأهلي عرض الحصول على خدمات مصطفى شلبي مقابل 14 مليون جنيه، بينما طلبت إدارة إنبي 25 مليون جنيه للموافقة على رحيله.

وأضاف أن الأهلي أبدى رغبته أيضًا في ضم جون إيبوكا مقابل 15 مليون جنيه، في حين تمسكت إدارة إنبي بالحصول على 30 مليون جنيه نظير الاستغناء عن اللاعب.

وأوضح رئيس إنبي أنه أبلغ الخطيب خلال المفاوضات بأن سوق الانتقالات تغير، خاصة مع دخول الزمالك والمصري في سباق الاهتمام باللاعبين، وهو ما جعل إدارة النادي البترولي تتمسك بمطالبها المالية.

وأشار الشريعي إلى أن الأهلي طرح فكرة إبرام صفقات تبادلية ضمن المفاوضات، لكنه لم يرَ أن هذا المقترح مناسب لمصلحة إنبي، ولذلك لم تكتمل الصفقة.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مصطفى شلبي انتقل في النهاية إلى نادي الزمالك مقابل 23 مليون جنيه.

وأضاف الشريعي أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق بسبب الاختلاف حول المقابل المالي ورفضه فكرة المبادلة، ليحسم الزمالك الصفقة في النهاية ويتعاقد مع مصطفى شلبي مقابل 23 مليون جنيه.

أيمن الشريعي الخطيب جون إيبوكا مصطفى شلبي نادي إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم

مفاجأة بشأن موقف محمد عبد المنعم من معسكر منتخب مصر رغم الإصابة

سيدات ريال مدريد

سيدات ريال مدريد يحققن انتصارهن الأول في مرحلة الدوري

اتحاد السلاح

اتحاد السلاح يعلن قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد