ملك البحرين يثمن جهود السعودية لدعم الأمن والسلم فى المنطقة

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تقديره للجهود الخيرة لقيادة المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال زيارته العاصمة السعودية الرياض،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وثمن ملك البحرين جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في توطيد علاقات البلدين الشقيقين والوقفات التاريخية الأخوية المشرفة تجاه مملكة البحرين وشعبها في كافة المحطات، وما تقدمه من دعم أخوي لشقيقتها البحرين على مختلف المستويات المنطقة.

فيما أعرب سمو ولي العهد السعودى عن حرص المملكة على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها مع شقيقتها مملكة البحرين في كافة المجالات، معبرًا سموه عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والرقي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.