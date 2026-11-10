وزير الاتصالات يبحث مع قطر وكوريا الجنوبية تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي

بحث المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع محمد بن على بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، أبرزها الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار الرقمي.

جاء ذلك في ختام مشاركة المهندس رأفت هندي في فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وشملت المباحثات فرص التعاون في عدد من المجالات، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والبحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي، والابتكار وريادة الأعمال، والخدمات البريدية.

كما شهد اللقاء استعراض نتائج التنسيق بين فريقي عمل الوزارتين خلال الفترة الماضية، والذي أثمر عن إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في هذه المجالات، تمهيدًا لتوقيعها.

وناقش الوزيران أهمية تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في مجالي الابتكار وريادة الأعمال القائمة على هذه التقنيات، وتبادل الخبرات والتجارب في البحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إتاحة الفرص أمام الشباب في البلدين للاستفادة من المبادرات والجهود التي يتم تنفيذها في هذه المجالات.

كما عقد المهندس رأفت هندي اجتماعا مع الدكتور باي كيونغ هون نائب رئيس الوزراء ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا الجنوبية، تم خلاله استعراض أوجه التعاون في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، وبحث الخطوات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.

وتناول الاجتماع فرص الاستفادة من التجربة الكورية في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، وتنمية المهارات الرقمية للشباب، وبناء القدرات المؤسسية، والحوسبة الكمومية، وتطوير الصناعات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كذلك عقد المهندس رأفت هندي لقاء مع محمد بن عمر الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، تناول دور المنظمة في دعم التعاون العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة الثقة الرقمية، والتوقيع الالكتروني.

حضر اللقاءات، السفير وليد الفقي سفير جمهورية مصر العربية في قطر، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأحمد سعيد مستشار الشئون الإقتصادية والإحصائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في سياق متصل، ألقى المهندس رأفت هندي كلمة، خلال فعالية أقامتها مصر، بحضور ممثلي الحكومات والوفود الرسمية للدول المشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث التقى المهندس رأفت هندي، مع دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة علي هامش فاعليات المؤتمر، وذلك في إطار الترويج لترشح مصر لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي كلمته، أكد المهندس رأفت هندي أن مصر عضو فاعل في الاتحاد الدولي للاتصالات ومجلسه، مشيرًا إلى استضافة مصر عدد من المحافل الدولية للاتحاد ومنها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) ، والمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR-23) بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن مشاركة مصر في الاتحاد تتجاوز حدود العضوية إلى العمل المشترك وبناء الثقة والتوافق حول الأهداف المشتركة بين الدول الأعضاء، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القائمة مع مختلف الدول، التي ترتكز على التفاهم المتبادل؛ معربا عن تطلع مصر إلى دعم الدول الأعضاء لإعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون والالتزام المشترك بدعم نجاح الاتحاد.

وكان المهندس رأفت هندي قد شارك على مدار يومين في فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر، حيث ألقى كلمة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر، استعرض خلالها جهود الدولة في تعزيز الشمول الرقمي والتحول الرقمي المستدام، كما عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين حكوميين ومسئولي منظمات دولية، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.