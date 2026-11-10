جهاز حماية المستهلك يحذر من العروض الوهمية في الجمعة البيضاء الوهمية

حذر إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، من بعض الممارسات التجارية غير المنضبطة التي تنتشر خلال موسم الجمعة البيضاء، مطالبا المواطنين بضرورة التأكد من حقيقة العروض والتخفيضات قبل إتمام عمليات الشراء، والاعتماد على المنصات التجارية المعتمدة والابتعاد عن الصفحات مجهولة المصدر.

وقال الجزار، خلال مداخلة ببرنامج «من هنا» المذاع على قناة المحور، ويقدمه الإعلامي خيري حسن، إن القوة الشرائية تتضاعف خلال موسم الجمعة البيضاء، في ظل إقبال المواطنين على الاستفادة من التخفيضات والعروض التي تقدمها المتاجر والمنصات الإلكترونية، وهو ما يتطلب زيادة الوعي بحقوق المستهلك والتأكد من مصداقية العروض المعلنة.

وأضاف أن الجهاز يمتلك آليات للتحقق من حقيقة التخفيضات والأسعار المعلنة، من خلال مراجعة الفواتير القديمة ومقارنتها بالأسعار التي يتم الإعلان عنها خلال فترة العروض، بما يساعد على كشف التخفيضات الوهمية والممارسات التجارية المضللة.

وأشار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إلى أن بعض الممارسات المخالفة تشمل عدم الالتزام بحقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع، أو الإعلان عن عروض وتخفيضات غير حقيقية، مؤكدا أن الجهاز يتعامل مع هذه المخالفات وفقا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك.

ونصح الجزار المواطنين بضرورة الشراء من المنصات المعتمدة والمتاجر ذات السمعة المعروفة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، خاصة العروض التي تبدو غير منطقية مقارنة بالأسعار السائدة.

وحذر من بعض المسابقات الإلكترونية غير المضمونة التي تنتشر بالتزامن مع الجمعة البيضاء، موضحا أن بعضها يتضمن روابط إلكترونية قد تستهدف اختراق الحسابات الشخصية للمواطنين أو الاستيلاء على بياناتهم، داعيا إلى عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر أو مشاركة البيانات الشخصية والبنكية.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك لديه مأمورو ضبط قضائي في جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الأسواق ورصد الممارسات المخالفة والتعامل مع شكاوى المواطنين، مشيرا إلى أن العقوبات المقررة للمخالفين قد تصل إلى مليوني جنيه.

ولفت إلى أن الجهاز يرصد عددا كبيرا من الممارسات والعروض الوهمية خلال موسم الجمعة البيضاء، في إطار جهوده لضبط الأسواق وضمان حصول المستهلك على التخفيضات الحقيقية وحماية حقوقه.