قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟
جينك البلجيكي يقيل ييس توروب بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة الدليل: الإخوان يستخدمون شعارات غزة وفلسطين لجمع التبرعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل إن جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المرتبطة بها لا تزال تحظى بمصادر تمويل، رغم القرارات والإجراءات المتخذة ضدها، معتبرًا أن ملف التمويل يمثل أحد أهم التحديات في مواجهة هذه التنظيمات.

التنظيمات المرتبطة بالإخوان تلعب باسم غزة وفلسطين لجمع الأموال

وأضاف الدليل، خلال لقاء حواري على قناة «الحياة»، أن بعض الجهات تستخدم واجهات تبدو في ظاهرها مؤسسات خيرية أو منظمات تعمل في مجالات مختلفة، بينما تُستغل – بحسب اتهاماته – في جمع الأموال وتمويل أنشطة إرهابية.

وتابع: «النهارده عامل غطاء أو عامل واجهة أعمال خيرية، مجلس مش عارف إيه بتاع منظمات، كل دي واجهات تبدو واللعب باسم غزة واللعب باسم فلسطين وجمع تبرعات».

وشدد على ضرورة أن تتحمل الجهات والمؤسسات التي توفر هذه الواجهات مسؤولياتها، قائلًا: «كل ده لتمويل الإرهاب.. اتفضل تحمل مسؤولياتك»، مطالبًا المجلس الأوروبي والجهات المعنية في مختلف الدول بالتعامل مع هذا الملف.

وأشار الدليل إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، من وجهة نظره، لا تمثل نشاطًا دينيًا بالمعنى الصحيح، وإنما تستخدم الدين في ممارسة العمل السياسي، معتبرًا أن اختزال الدين في برنامج سياسي يمثل إساءة إليه.

وقال: «إنك تختزل الدين في برنامج سياسي، هو ده ظاهرة الإسلام السياسي أو ما يسمى زورًا وبهتانًا إسلام سياسي»، مضيفًا: «أصلًا ينبغي أن تنتهي لأنه ده إهانة للدين».

وأوضح أن الجماعة، بحسب وصفه، تمثل أداة خطيرة في يد أجهزة مخابرات متعددة، وأن نشاطها يرتبط بمشروع يستهدف الدولة الوطنية وسلامة الأوطان ووحدتها، على حد تعبيره.

وأضاف أن الظاهرة لا ترتبط بمصر وحدها، بل تمتد تداعياتها إلى العلاقات الدولية، خاصة في ظل وجود جهات ودول قد توفر الحماية أو الحاضنة لهذه التنظيمات.

واختتم الدليل حديثه بالتأكيد على أهمية القرار الأخير، معتبرًا أنه يتجاوز حدود التصنيف الأمني إلى إعادة ترتيب شكل العلاقات الدولية، قائلًا: «ما صدر اليوم هو أمر غاية في الخطورة والأهمية، وله علاقة بإعادة ترتيب شكل العلاقات الدولية على أسس ما فيش فيها استخدام جماعات معينة للتأثير على شعوب معينة».

الإخوان المسلمون الإسلام السياسي تمويل الإرهاب التبرعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

المصحف الشريف

حسن يحيى: العلم المنفصل عن الأخلاق قد يتحول إلى سلاح للدمار

دعاء استقبال شهر جمادى الآخرة

دعاء استقبال شهر جمادى الآخرة .. رددوا أفضل 30 دعوة مستجابة

لقاء توعوي بالمدارس لتعزيز القيم الاجتماعية

الأوقاف تنظم 2128 لقاء توعويا بالمدارس لتعزيز القيم الاجتماعية لدى الطلاب

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد