أسامة الدليل: الإخوان يستخدمون شعارات غزة وفلسطين لجمع التبرعات

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل إن جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المرتبطة بها لا تزال تحظى بمصادر تمويل، رغم القرارات والإجراءات المتخذة ضدها، معتبرًا أن ملف التمويل يمثل أحد أهم التحديات في مواجهة هذه التنظيمات.

التنظيمات المرتبطة بالإخوان تلعب باسم غزة وفلسطين لجمع الأموال

وأضاف الدليل، خلال لقاء حواري على قناة «الحياة»، أن بعض الجهات تستخدم واجهات تبدو في ظاهرها مؤسسات خيرية أو منظمات تعمل في مجالات مختلفة، بينما تُستغل – بحسب اتهاماته – في جمع الأموال وتمويل أنشطة إرهابية.

وتابع: «النهارده عامل غطاء أو عامل واجهة أعمال خيرية، مجلس مش عارف إيه بتاع منظمات، كل دي واجهات تبدو واللعب باسم غزة واللعب باسم فلسطين وجمع تبرعات».

وشدد على ضرورة أن تتحمل الجهات والمؤسسات التي توفر هذه الواجهات مسؤولياتها، قائلًا: «كل ده لتمويل الإرهاب.. اتفضل تحمل مسؤولياتك»، مطالبًا المجلس الأوروبي والجهات المعنية في مختلف الدول بالتعامل مع هذا الملف.

وأشار الدليل إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، من وجهة نظره، لا تمثل نشاطًا دينيًا بالمعنى الصحيح، وإنما تستخدم الدين في ممارسة العمل السياسي، معتبرًا أن اختزال الدين في برنامج سياسي يمثل إساءة إليه.

وقال: «إنك تختزل الدين في برنامج سياسي، هو ده ظاهرة الإسلام السياسي أو ما يسمى زورًا وبهتانًا إسلام سياسي»، مضيفًا: «أصلًا ينبغي أن تنتهي لأنه ده إهانة للدين».

وأوضح أن الجماعة، بحسب وصفه، تمثل أداة خطيرة في يد أجهزة مخابرات متعددة، وأن نشاطها يرتبط بمشروع يستهدف الدولة الوطنية وسلامة الأوطان ووحدتها، على حد تعبيره.

وأضاف أن الظاهرة لا ترتبط بمصر وحدها، بل تمتد تداعياتها إلى العلاقات الدولية، خاصة في ظل وجود جهات ودول قد توفر الحماية أو الحاضنة لهذه التنظيمات.

واختتم الدليل حديثه بالتأكيد على أهمية القرار الأخير، معتبرًا أنه يتجاوز حدود التصنيف الأمني إلى إعادة ترتيب شكل العلاقات الدولية، قائلًا: «ما صدر اليوم هو أمر غاية في الخطورة والأهمية، وله علاقة بإعادة ترتيب شكل العلاقات الدولية على أسس ما فيش فيها استخدام جماعات معينة للتأثير على شعوب معينة».